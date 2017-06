Profesorii sunt nemulţumiţi de Legea Salarizării, dar nu vor declanşa greva generală

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Cadrele didactice sunt nemulţumite de Legea Salarizării, însă nu vor declanşa greva generală. Conform hotărârii Colegiului Național al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) din data de 31 mai 2017, în perioada 6 – 9 iunie, membrii de sindicat ai organizațiilor sindicale afiliate la federația noastră au fost consultați, prin referendum, pentru a-și exprima opțiunea cu privire la declanșarea grevei generale în data de 12 iunie 2017. În urma centralizării datelor primite de la sindicatele afiliate, reiese că 45,67% din totalul membrilor de sindicat F.S.L.I. au spus „DA” pentru grevă generală începând cu 12 iunie, un număr de 27 de sindicate afiliate având între 50% și 86% opțiune pentru această formă de protest. În această situație, nu sunt întrunite condițiile legale de a declanșa greva generală la nivelul tuturor sindicatelor afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

„Trebuie să spunem răspicat următorul lucru: faptul că nu sunt întrunite condițiile de declanșare a grevei generale nu înseamnă că salariații din învățământ sunt mulțumiți de Legea salarizării! Nemulțumirea lor este profundă! Încă o dată se demonstrează că, în ciuda faptului că sunt umiliți, dascălii pun pe primul plan interesul elevilor și nu doresc ca și aceștia să fie afectați. Este clar că guvernanților nu le pasă de personalul din învățământ, însă aceștia trebuie să ia în calcul faptul că protestele pot fi reluate după începerea anului școlar 2017 – 2018 și sperăm că ni se vor alătura atât elevii, cât și părinții acestora”, se arată într-un comunicat de presă transmis de F.S.L.I.. Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Călăraşi, profesorul Aurel Bogatu, ne-a declarat că profesorii călărăşeni au semnat pentru declanşarea grevei generale, însă sunt nevoiţi să se supună deciziei majorităţii.

