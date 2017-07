Programul Cinematografului 2D/3D Călăraşi din perioada 4 august – 3 septembrie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Perioada: 4 – 10 august

Orele: 17:00 şi 20:00

Luni: ora 20:00

Turnul Întunecat – 2D

Regia: Nikolaj Arcel

Distribuţia: Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Idris Elba, Dennis Haysbert

Gen film: acţiune, aventuri, fantastic, horror, SF, western

Durata: 95 minute

O nouă dimensiune a imaginației ni se deschide odată cu lansarea aventurii SF “Turnul Întunecat” – prima ecranizare a operei omonime semnate de celebrul scriitor Stephen King. Captiv într-un peisaj deșertic dintr-un dezolant univers paralel, ultimul pistolar, Roland Deschain (Idris Elba), duce o nesfârșită luptă cu Walter O’Dim alias “Omul în negru” (Matthew McConaughey). Acesta urmărește să distrugă Turnul întunecat, elementul-cheie care menține Universul laolaltă, iar singurul care-l poate împiedica este Roland.

Perioada: 11 – 13 august

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă şi duminică: orele 10:30 şi 12:30

Perioada: 18 – 20 august

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă şi duminică: orele 10:30 şi 12:30

Emoji Filmul. Aventura Zâmbăreţilor – 3D

Regia: Anthony Leondis

Distribuţia: James Corden, T.J. Miller, Ilana Glazer, Anna Faris, Christina Aguilera

Gen film: animaţie

Durata: 86 minute

Animația “Emoji Filmul. Aventura zâmbăreților” ne invită să descoperim lumea secretă din propriul telefon. În aplicaţia de mesagerie se ascunde Textopolis, orășelul semnelor denumite generic “emoji”. Înzestrate fiecare cu o singură expresie facială, ele își dispută atenția celui care utilizează telefonul. Doar Gene, un emoji exuberant, care s-a născut fără filtru, are mai multe expresii. Hotărât să devină și el “normal”, ca celelalte emoji, Gene apelează la ajutorul bunului său prieten Hi-5 și al lui Jailbreak, celebru spărgător de cod software.

Perioada: 11 – 17 august

Orele: 17:00 şi 20:00

Luni: ora 20:00

Atomic Blonde: Agenta sub acoperire – 2D

Regia: David Leitch

Distribuţia: Charlize Theron, John Goodman, James McAvoy, Sofia Boutella, Toby Jones

Gen film: thriller

Durata: 115 minute

“Atomic Blonde: Agenta sub acoperire” o aduce pe Charlize Theron într-o misiune explozivă din august la cinema. Cea mai letală asasină MI6 este trimisă în Berlin să rezolve un caz de siguranţă naţională în timp ce revoluţia sufocă străzile germane, iar trădarea este la ordinea zilei. Cel mai de preţ agent al serviciilor secrete britanice, Lorraine Broughton, îşi etalează toate atuurile de spion şi apelează în egală măsură la senzualitate şi brutalitate ori de câte ori e nevoie pentru a rămâne în viaţă şi a-şi duce misiunea la bun sfârşit.

Perioada: 18 – 24 august

Orele: 17:00 şi 20:00

Luni: ora 20:00

O noapte de pomină – 2D

Regia: Alethea Jones

Distribuţia: Toni Collette, Katie Aselton, Bridget Everett, Paul Rudd, Adam Levine

Gen film: comedie

Durata: 81 minute

Patru mame ale căror copii merg la aceeași grădiniță plănuiesc să facă o pauză de la stresul cotidian și să iasă împreună la o cină, ca să se cunoască mai bine. Seara începe dezastruos, dar, cu ajutorul unui mix de alcool, karaoke, dar și al unui barman frumușel, mamele se dezlănțuie și petrec o noapte pe care n-o vor uita niciodată. Filmul este distribuit în România de Ro Image 2000, Prorom.

Perioada: 25 – 27 august

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă şi duminică: orele 10:30 şi 12:30

Perioada: 1 – 3 septembrie

Vineri: ora 12:30

Sâmbătă şi duminică: orele 10:30 şi 12:30

Goana după alune 2 – 3D

Regia: Cal Brunker

Distribuţia: Will Arnett, Jeff Dunham, Joe Pingue, Katherine Heigl, Jackie Chan

Gen film: animaţie

Durata: 90 minute

Năzdrăvana veveriţă Surly şi simpaticul său prieten, şoricelul Buddy, se întorc pe marile ecrane cu o nouă aventură prin oraş, în căutare de alune şi peripeţii de toate felurile. Liniştea vieţuitoarelor din Liberty Park este acum ameninţată de planurile expansioniste ale primarului care vrea să înlocuiască colţul de natură din centrul oraşului cu un parc de distracţii zgomotos. Pentru a-şi salva căminul, Surly şi prietenii lui trebuie să ia rapid măsuri.

Perioada: 25 – 31 august

Orele: 17:00 şi 20:00

Luni: ora 20:00

Barry Seal: Trafic în stil American – 2D

Regia: Doug Liman

Distribuţia: Tom Cruise, April Billingsley, Sharon Conley, E. Roger Mitchell, Mickey Sumner

Gen film: crimă

“Barry Seal: Trafic în stil American” e povestea incredibil de adevărată a unui pilot care a reușit să conducă una din cele mai mari operațiuni sub acoperire derulate vreodată de CIA. Alături de Tom Cruise îi vom vedea pe Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones și Jayma Mays.

