Proiect de vară, destinat copiilor, la Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu”

În data de 3 iulie 2017, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi va da startul unui nou proiect. Este vorba despre „Bibliovacanţa”, care are ca scop atragerea de copii și tineri în lumea lecturii şi a artei. De asemenea, prin acest proiect, se vor crea alternative educative de peterecere a timpului liber cu ajutorul unor metode interactive şi atractive pentru copii.

„Bibliovacanţa” va conţine mai multe activităţi care se vor derula pe perioada vacanţei şi va avea în centrul atenţiei cartea, dar şi promovarea acesteia în comunitate. Proiectul cuprinde activităţi precum: jocuri de logică, creativitate, puzzle-uri, vizionări de filme, ateliere de pictură și desen, lecturi alături de părinți, menite să întărească legătura părinte – copil și să îi îndrume acestuia pașii spre lectură), ateliere în care vom confecționa diverse obiecte decorative. Aşadar, copiii care doresc să îşi petreacă timpul în mod liber, creativ, distractiv şi educativ sunt aşteptaţi la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu”, situat la demisolul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi, pentru a se înscrie. Înscrieri se mai pot face şi la numărul de telefon 0242/316.011.

