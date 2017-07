Proiect/Inseminarea artificială, susţinută financiar de stat şi a doua oară

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Parlamentarii PSD au depus un proiect de lege prin care se propune ca inseminarea artificială să fie susţinută de stat şi a doua oară, în cazul în care prima dată eşuează, inclusiv pentru femeile care nu sunt căsătorite, precum şi reducerea impozitului pe venit pentru mamele cu mai mulţi copii.

“Inseminarea artificială să fie susţinută financiar de stat şi a doua oară în cazul în care prima dată eşuează. Inseminarea artificială nu poate fi condiţionată de a fi sau nu căsătorită mama”, prevede proiectul. Mamele care nasc şi cresc mai mult de un copil, ar urma să beneficieze, la al doilea copil, de reducere fiscală la impozit pe venit echivalent cu 25% din cuantumul sumei care se strânge din aplicarea cotelor de impozit pe venit, CAS şi CASS până la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv terminarea liceului, sau până la împlinirea vârstei de 24 de ani, respectiv terminarea studiilor universitare la zi a copilului. La al treilea copil reducerea fiscală la impozit pe venit şi reducerea la CAS şi CASS ar urma să se dubleze.

“Pentru doi copii înscrişi la şcoală, în clasele 0 – 12, se primeşte lunar o alocaţie de şcolarizare egală cu 50% din salariul minim pe economie, iar pentru trei copii alocaţia va fi egală cu salariul minim pe economie. Alocaţia nu se acordă dacă acei copii nu frecventează şcoala sau rămân repetenţi”, se arată în actul normativ.

Dacă în urma unui divorţ, deces al mamei sau alte motive, custodia copiilor este încredinţată unei alte persoane, aceasta beneficiază de reducerile fiscale aminitite. Sumele necesare implementării proiectului de lege ar urma să fie alocate anual de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin bugetul asigurărilor sociale, iar prevederile legii să se aplice începând cu prima lună după expirarea concediului de maternitate. Proiectul de lege este susţinut de 22 de parlamentari PSD. Senatul este prima Cameră sesizată.

