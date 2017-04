Proiectul privind construirea unui port turistic la malul Borcei, prezentat ministrului Turismului

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Autorităţile călărăşene au făcut primele demersuri pentru înfiinţarea unui port turistic pe malul Borcei. În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean s-a aprobat Proiectul de Hotărâre privind preluarea în administrare a unui teren în suprafață de 1493 de metri pătraţi, situat în intravilanul municipiului Călărași, cuprins între brațul Borcea și pădurea adiacentă Drumului Naţional 3, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Călăraşi”, având ca obiectiv principal dezvoltarea unui port turistic. Ieri, 10 aprilie, preşedintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, s-a întâlnit cu ministrul Turismului, Mircea Dobre, cu care a discutat pe marginea acestui proiect. Ministrului i s-au prezentat toate informațiile privind locația investiției, dar şi date în legătură cu ceea ce presupune contribuția financiară a instituției județene şi a celei ministeriale.

„Îmi place proiectul de la Călărași, îmi place ceea ce gândiți pentru revitalizarea zonei şi vă aştept cu depunerea documentației pentru începerea obiectivului”, a spus ministrul Dobre.

Consiliul Judeţean a solicitat Consiliului Local al municipiului Călăraşi darea în administrare a a unui imobil – teren în suprafață de 1.493 de metri pătraţi, situat în intravilanul municipiului Călărași, cuprins între brațul Borcea și pădurea adiacentă Drumului Naţional 3, pentru desfăşurarea proiectului „Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea – Călărași”, având ca obiectiv dezvoltarea unui port turistic. Suprafața de teren solicitată în administrare a reieșit în urma dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 4262, înscris în cartea funciară 20574 a Unităţii Administrativ Teritorială Călărași, deoarece este necesară o suprafață de teren cu o lungime de 88,05+11,30 metri, situată în partea de sud a proprietății, în vederea realizării căii de acces navigabile în acvatoriul portului turistic.

Proiectul a fost prins în Strategia de dezvoltare a turismului în zona transfrontalieră Călăraşi (RO) – Silistra (BG). Turismul de afaceri este considerat principala sursă de venituri pentru industria hotelieră autohtonă. În ultimii ani, odată cu intrarea pe piaţa românească a marilor companii străine, numărul celor care vin în România în interes de afaceri a crescut considerabil. Analizele specialiştilor arată că România este preferată pentru organizarea conferinţelor din motive diverse, care ţin în special de costurile reduse pe care le presupune organizarea acestor evenimente în ţara noastră. Ţinând cont de aceasta şi de intrarea României în Uniunea Europeană, se preconizează o creştere a capacităţilor de cazare şi a spaţiilor destinate manifestărilor expoziţionale, târgurilor, reuniunilor şi congreselor. În acest context, Consiliul Judeţean Călăraşi îşi propune să deruleze o serie de lucrări, având ca scop dezvoltarea turismului în judeţul Călăraşi cu impact în Euroregiunea Dunărea Inferioară, cum ar fi proiectul „Dezvoltarea zonei turistice braţul Borcea Călăraşi”, prin care se vor realiza următoarele: centru de promovare turistică şi expoziţii, clădire ce va putea găzdui prin capacitatea sa, dotare şi posibilitate de reamenajare, activităţi de tip conferinţe, întruniri, simpozioane, seminarii; reabilitare şi modernizare bază de agrement nautic; centru de recreere şi agrement; centru de echitaţie; bazine de înot descoperite şi clădire vestiare cu duşuri; terenuri de sport descoperite.

Clădirea Centrului de Cultură „Barbu Ştirbei”, în a cărei parte centrală este proiectată o mare sală de spectacole, poate găzdui evenimente de tipul celor precizate anterior, evenimente care generează turism de afaceri. Tot aici există şi o sală de conferinţe/seminarii ce va deveni în curând funcţională. Implicarea în turismul de afaceri este apreciată ca fiind benefică, deoarece este un segment de activitate care aduce turişti şi în alte perioade decât cele de weekend sau concediu, constituindu-se astfel într-un instrument de atenuare a sezonalităţii activităţii turistice şi oferind continuitate.

