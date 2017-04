Proiectul “Reparații străzi, municipiul Călărași – lot 2”, va demara după Paşte

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Primăria Municipiului Călărași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul “Reparații străzi, municipiul Călărași-lot 2”. Proiectul vizează patru străzi, reparațiile urmând a fi efectuate pe următoarele suprafeţe: 642,826 de metri strada Năvodari, 1062 de metri – strada Panduri, 840,31 de metri – strada Victoriei şi 431,11 metri – strada Macului. Lucrările vor demara după sărbătorile Pascale, în data de 18 aprilie 2017, săptămâna aceasta urmând a fi efectuate măsurători în teren. Constructorul, după discuțiile cu reprezentanţii Direcției Tehnică, a luat decizia începerii lucrărilor din proiect cu strada Năvodari, mai exact de la intersecția cu strada Belșugului. Se va lucra pe tronsoane, circulația nefiind întreruptă. Totuși, cetățenii din zonă sunt rugați, în timpul executării lucrărilor, să evite parcarea autoturismelor pe carosabil. După finalizarea lucrărilor pe strada Năvodari, acestea se mută, în ordine, pe Panduri, Victoriei și Macului.

