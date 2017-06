Pugilistul călărăşean Antonio Manea, pe primul loc la un turneu internaţional de box

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Secţia de Box “Ioan Damian”, din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi, a bifat, încă o dată, performanţa pe plan internaţional. Sportivul Marco Antonio Manea (categoria 44 de kilograme) a obţinut locul I în cadrul Turneului Internaţional “Boxing Cup Triebel”. Turneul s-a desfăşurat în oraşul Klin, din Slovacia, în perioada 16 – 18 iunie 2017. Boxerul călărăşean s-a duelat în ring cu doi pugilişti, unul din Polonia şi unul din Slovacia, ieşind învingător în ambele meciuri, după care acesta a câştigat trofeul în lupta cu Kacper Szymiczek din Germania. Un alt sportiv din cadrul secţiei de box a CSM Călăraşi, care a participat la acest turneu, este Tavi Dobre (categoria 46 de kilograme), care s-a calificat în finală, acesta obţinând victoria în partida cu Savin Kirill din Rusia. La Turneul Internaţional “Boxing Cup Triebel” au participat peste 450 de sportivi din 18 ţări.

“A fost un turneu de pregătire foarte bun, turneu care ne face să privim cu optimism la următoarele competiţii care vor urma şi să abordăm Campionatul European de Cadeţi din luna iulie cu încredere că putem obţine un rezultat notabil”, se arată pe pagina de facebook a secţiei de box călărăşene. Sportivii sunt antrenaţi de fraţii Valentin şi Georgian Anghel.

