Pugilistul călărăşean Daniel Costea a obţinut locul V la Campionatul European de Seniori U22

Boxul călărăşean are, din nou, cu ce se mândri. Pugilistul Daniel Costea din cadrul secţiei de box „Ioan Damian” a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi a obţinut locul V la Campionatul European de Seniori U22, care s-a desfăşurat, în premieră pentru România, la Brăila.

Sportivul călărăşean a fost pregătit de antrenorii Georgian Anghel şi Valentin Anghel.

Potrivit antrenorului Valentin Anghel, rezultatul lui Daniel Costea este o surpriză frumoasă, având în vedere că aceasta este prima competiţie europeană la care boxerul a participat.

„A fost Campionatul European de Seniori U 22. Acesta s-a desfăşurat, în premieră pentru ţara noastră, la Brăila. Din cei trei sportivi care au ajuns până în faza sferturilor de finală, unul este pugilistul de la CSM Călăraşi, Daniel Costea. Dacă la ceilalţi doi boxeri care vor lupta astăzi (n.r. – marţi, 21 martie 2017) în finală, şi cu ocazia aceasta le urăm şi baftă, Robert Jitaru şi Paul Andrei Arădoaie, toată lumea se aştepta la o evoluţie bună şi la un parcurs frumos al lor în această competiţie, în cazul sportivului Daniel Costea a fost o surpriză pentru tot ce înseamnă boxul în România, cât şi pentru noi. Daniel a reprezentat surpriza frumoasă de la acest campionat european pentru că nu se aştepta nimeni ca el să ajungă până în această fază. El a avut nişte adversari foarte valoroşi în primele două meciuri, adversari pe care nu se aştepta nimeni să îi învingă, iar el, prin determinare şi ambiţie, a reuşit să îşi învingă adversarii. A obţinut locul V la Campionatul European, în condiţiile în care se află la prima lui competiţie majoră şi de asemenea anvergură, pentru că el este campionul României, dar nu a mai participat la campionate europene. Este pentru prima dată pentru el. Locul V este cea mai bună clasare obţinută, după 19 ani, de un sportiv călărăşean la o competiţie de seniori. Vorbesc de medalia lui Alexandru Marian obţinută în 1998. Suntem mândri de el, este o performanţă mare, care, pe lângă bucuria pe care ne-a adus-o, naşte şi obligaţii, ne obligă la mai multă muncă, la mai multe sacrificii pentru a continua pe drumul acesta. La acest campionat Robert Jitaru (categoria 56 de kilograme) şi Andrei Arădoaie (categoria 81 de kilograme) sunt singurii sportivi pe care îi are România în finala competiţiei, ce se va desfăşura astăzi (n.r. – marţi, 21 martie 2017)”, a declarat, pentru cotidianul nostru, antrenorul Valentin Anghel.

Ieri, 21 martie, boxerul călărăşean Daniel Costea a primit o sumă de bani şi o diplomă de excelenţă din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

„Ne-a chemat domnul preşedinte Iliuţă în instituţia pe care o conduce, ne-a felicitat, ne-a oferit o diplomă, motiv pentru care îi mulţumim şi îl asigurăm de faptul că performanţele boxului călărăşean vor fi din ce în ce mai mari şi aceşti copii vor reprezenta oraşul cu mândrie peste tot pe unde vor merge în ţară. Daniel Costea a primit şi o sumă de bani de la domnul preşedinte, motiv care nu face decât să ne bucure pentru că boxul nu este un sport atât de mediatizat ca şi celelalte, cu toate că performanţele noastre sunt mult mai mari”, a adăugat antrenorul Anghel.

Sportivii secţiei de box se pregătesc pentru multe competiţii, la care speră să obţină rezultate frumoase, aşa cum ne-au obişnuit. „Ne pregătim pentru Cupa României de seniori, care va începe peste două săptămâni, care va fi şi selecţie pentru un alt campionat european, şi anume, Campionatul European de Seniori. O să mergem cu doi sportivi în această competiţie, iar după aceea vor urma campionatele naţionale de juniori, de tineret unde avem alţi boxeri de la care ne aşteptăm la titlul de campion naţional şi ne aşteptăm să ne calificăm la campionatele europene, mondiale şi tot ce înseamnă competiţii internaţionale pe care le vom avea anul acesta”, a conchis antrenorul Valentin Anghel.

Directorul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, Dumitru Chirilă, i-a transmis câteva gânduri lui Daniel Costea şi i-a felicitat pe antrenorii pugilistului, fraţii Georgian şi Valentin Anghel, pentru munca depusă.

„Felicitări, Daniel Costea, pentru modul cum ai luptat şi pentru rezultatul obţinut la această mare competiţie europeană! Ai grijă de tine, în fiecare zi. Eşti extraordinar, chiar dacă uneori te îndoieşti de acest lucru. Te poţi simti defavorizat, dar niciodată învins. Poţi pierde, poţi greşi, poţi suferi, dar nu te gândi că nu vei reuşi. Priveşte viaţa cu ochi de învingător, învaţă şi perfecţionează-te continuu şi vei reuşi să fii cel mai bun! Felicitări antrenorilor pentru ambiţie şi implicare”, a spus Dumitru Chirilă.



