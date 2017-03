Pugilistul călărăşean Daniel Costea participă la Campionatul European U22

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Astăzi se va auzi primul gong al Campionatului European U22, de la Brăila, unde va participa şi pugilistul călărăşean din cadrul Secţiei de Box “Ioan Damian”, Daniel Costea. Zilele trecute, boxerul s-a pregătit intens pentru această competiţie. Sportivul călărăşean, însoţit de antrenorul Georgian Anghel, este pregătit pentru prima lui competiţie internaţională majoră. “Îi ţinem pumnii, îi urăm multă baftă şi suntem siguri că va lupta cu bărbăţie pentru victorie şi va reprezenta cu mândrie ţara şi oraşul Călăraşi”, se arată pe pagina de facebook a secţiei de box. (G.Ş.)

