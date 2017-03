Punctele Enel din Călăraşi, închise astăzi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Toate Punctele Enel din judeţele Constanța, Ialomița, Tulcea și Călărași vor fi închise astăzi, 30 martie, pentru lucrări de mentenanță la sistemul informatic.

În celelalte zile, Punctele Enel vor funcţiona după programul obişnuit. De luni până vineri, programul de funcţionare este de la ora 08:00 la ora 16:00. Clienții pot găsi informații privind evidența facturilor de energie electrică, calculator tarifar, soldul şi plățile efectuate precum şi înregistrarea indexului fie prin intermediul aplicaţiei pentru telefonul mobil MyEnel App – ce poate fi descărcată gratuit de pe App Store sau Google Play, fie accesand pagina www.enel.ro secțiunea MyEnel. Pentru transmiterea indexului, se poate apela gratuit InfoEnel la numărul de telefon 0800 07 08 09, pentru serviciul de telecitire. De asemenea, în sectiunea http://www.enel.ro/ro/clienti.html sunt disponibile ofertele comerciale pentru clienții business şi rezidențiali, clienții având posibilitatea de a transmite solicitări de încheiere a unui contract furnizare energie electrică. În plus, clienţii Enel Energie, care doresc să îşi achite factura de energie electrică în această perioadă, pot utiliza modalităţile alternative de plată, precum: numerar prin intermediul rețelelor partenere, ATM-uri (bancomate), debit direct, internet sau virament bancar. Mai multe detalii despre partenerii bancari şi comerciali se regăsesc pe factura de energie eletrică precum şi în sectiunea http://www.enel.ro/ro/servicii-clienti-enel-energie.html. Precizăm că, pentru perioada în care nu este prevăzut program cu publicul, nu se vor face preavizări sau deconectări de la reţeaua de energie electrică.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.