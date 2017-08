REBU va colecta gunoiul începând din toamnă/Oamenii se plâng tot mai des că gunoiul rămâne neridicat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

REBU este noul operator care a câştigat licitaţia pentru colectarea gunoiului din zona municipiului Călăraşi şi localităţile limitrofe (Borcea, Dichiseni, Modelu, Jegălia, Perişoru, Roseţi, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă şi Unirea). Astfel, SC RER Ecologic Service Bucureşti REBU SA a câştigat, în data de 20 iulie a.c., contractul „Delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în zona 3 Călăraşi, din judeţul Călăraşi”.

În acest moment, noul operator este în perioada de mobilizare în care se pregăteşte pentru preluarea serviciului, aducerea utilajelor, angajarea personalului, noul sediu şi semnarea contractului cu beneficiarii. REBU a solicitat deja o modificare a preţului ca urmare a creşterilor salariale, însă aceasta va fi zilele viitoare analizată de către ADI Ecomanagement Salubris.

Oamenii se plâng tot mai des că gunoiul rămâne neridicat

În ultimele zile am primit mai multe sesizări de la călărăşeni ca urmare a faptului că gunoiul menajer nu a fost ridicat. Motivul este unul simplu. O parte din angajaţii URBAN au mers să se angajeze deja la noua societate şi nu vor să îşi mai facă treaba. În legătură cu această situaţie, directorul URBAN, Petre Bancu, ne-a declarat că au fost înregistrate astfel de situaţii, însă sunt remediate în cel mai scurt timp posibil.

“Până în momentul de faţă, noi nu am primit niciun document oficial prin care să fim înştiinţaţi data la care va intra noul operator. Cu toate acestea, facem tot ce este posibil pentru a ne duce contractul la bun sfârşit şi pentru a nu crea neplăceri cetăţenilor”, a precizat Petre Bancu.

