Recomandări ale poliţiştilor pentru prevenirea înşelăciunilor

Infracţiunile de înşelăciune îmbracă forme diferite de manifestare, modurile de operare folosite de cei care încearcă să obțină bani sau alte bunuri de valoare prin mijloace ilicite sunt din ce în ce mai complexe.

Pentru a putea lua cele mai bune decizii atunci când vă aflați în situații ce vă pot crea prejudicii, prezentăm câteva din metodele folosite de infractori pentru a le înșela pe victime. Anunțați imediat poliția în cazul în care primiți telefoane sau mesaje prin care vi se solicită să trimiteți bani pentru a ajuta o rudă implicată într-un accident rutier, pentru a intra în posesia unui premiu, ori pentru a beneficia de un serviciu la un preț prea bun ca să fie adevărat.

Metoda accidentul

Păcăleala este simplă şi nu necesită o documentare prea riguroasă din partea hoţilor. Sunt vizate persoanele mai în vârstă, ai căror copii sau rude apropiate sunt plecaţi în străinătate ori mutaţi în alte localităţi din ţară. Această metodă presupune, în principal, utilizarea sau apelul la un număr de telefon fix. Autorii contactează telefonic victimele şi, prin folosirea unor calităţi mincinoase (fiul sau fiica victimei, angajat al unei instituții publice, specialist în științe juridice) le comunică acestora că ruda a comis un accident rutier, soldat cu victime copii, iar că pentru a scăpa de urmărirea penală trebuie să depună o sumă de bani în lei sau valută într-un anumit cont bancar. Victimele, sub şocul de moment, nu au posibilitatea de a contacta ruda care ar fi comis presupusul accident rutier, fiind ţinute în mod constant la telefon şi, speriate de eventualele consecinţe juridice care s-ar putea răsfrânge asupra rudei, plătesc respectiva sumă de bani sau o mare parte a acesteia în contul indicat de autori. Mai nou, victima este ţinută la telefon sau îndrumată într-un loc anume, unde se întâlneşte cu complicele sau complicii, cărora le înmânează banii. Povestea poate varia: fiul a fost implicat într-o bătaie şi a rănit grav pe cineva, iar banii trebuie daţi, cu acelaşi scop, “persoanei oficiale” care a dat telefonul. Metoda “Accidentul” se încadrează la infracţiunea de înşelăciune şi poate fi pedepsită cu închisoare de la unul la cinci ani. În cazul în care sunt comise mai multe fapte, se aplică regulile concursului de infracțiuni, pedepsele crescând.

Premii – câştiguri

În acest caz, escrocii sună la întâmplare diferite persoane cărora le spun că au câștigat un premiu la anumite promoţii sau jocuri organizate de firme de renume, constând într-o sumă importantă de bani. Pentru a intra în posesia premiului, victimele sunt sfătuite şi convinse că trebuie să transfere prin serviciile de curierat bancar o sumă substanțial mai mică, pe numele unei persoane din anturajul autorilor.

Apelul umanitar

Acest mod de operare vizează apeluri umanitare transmise prin fax, sms, e-mail în numele anumitor personalităţi publice, adresate conducerii unor societăţi comerciale mari, prin care se solicită depunerea de sume de bani într-un cont bancar sau pe numele unei persoane, pentru ajutorarea unui copil grav bolnav care necesită urgent un tratament de specialitate în străinătate pentru care costurile se ridică la zeci de mii de euro. În toate cazurile, sumele de bani sunt transferate rapid, simplu şi fără multe formalităţi, prin serviciile de curierat bancar.

Folosirea de calităţi mincinoase

Autorii, sub pretextul că sunt reprezentanţii unei instituţii publice sau private, induc în eroare şi menţin victimele în această stare, cum că trebuie să plătească o sumă de bani pentru a beneficia de un anumit serviciu, de obicei foarte tentant (creşterea pensiei ca urmare a accesării unor fonduri europene, presupuse avarii sau verificări la instalaţiile de gaze sau apă).

Recomandări ale poliştilor

Verificaţi dacă ruda respectivă este într-adevăr rănită sau a avut un accident, dându-i un telefon. Poliţia sau Parchetul nu reţin telefoanele mobile ale celor implicaţi într-un accident rutier. De asemenea, cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla ruda şi sunaţi pentru confirmare acolo. În cazul în care sunteţi sunaţi de astfel de persoane şi nu reuşiţi să aflaţi dacă informaţiile sunt corecte, solicitaţi o întâlnire directă pentru a le da banii şi sunaţi în acelaşi timp la 112, cerând ajutorul poliţiei. Oricine poate fi victima unui accident, însă într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale. Pentru a împiedica ,,documentarea” hoţilor despre familia dumneavoastră, fiţi atenţi la persoanele cu care intraţi în contact, pe stradă, în jurul blocului, aparent întâmplător. Nu primiţi în locuinţă persoane care pretind că sunt de la diverse societăţi comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori), decât după ce aţi verificat actul de identitate şi legitimaţia de serviciu şi vă creează convingerea că au calitatea invocată. Nu le furnizaţi acestora informaţii despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini. Nu furnizaţi date confidenţiale prin telefon, dacă apelul provine de la un număr ascuns sau un număr de mobil pe care nu-l cunoaşteţi. Este de evitat şi trimiterea de copii după buletin sau cărţi de credit prin email sau fax. Recomandăm ignorarea mesajelor în care se spune că aţi fost desemnat câştigător, la concursuri la care nu aţi participat. Verificaţi, prin intermediul operatorului de telefonie, fixă sau mobilă, veridicitatea informaţiilor furnizate. În niciun caz nu daţi curs solicitărilor de a vira bani, cu orice titlu, într-un anumit cont, sau de a cumpăra cartele reîncărcabile cu o anumită valoare şi de transmitere a codurilor de reîncărcare. În cazul în care aţi fost victima unei astfel de infracţiuni, vă rugăm să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de Poliţie sau să apelaţi numărul unic de urgenţă 112, în cel mai scurt timp posibil, pentru a spori şansele ca infractorul să fie identificat şi prejudiciul recuperat.

