Reduceri la biletele de tren cumpărate cu anticipaţie

Pentru perioada minivacanței prilejuită de Sărbătorile Pascale și în contextul afluenței crescute a traficului generat de călătoriile gratuite ale studenților, CFR Călători recomandă tuturor pasagerilor să își planifice din timp călătoria cu trenul.

Prin cumpărarea cu anticipație a biletelor, pasagerii beneficiază de reduceri între 10 – 25%, astfel: 25% reducere la cumpărarea biletului cu 21 – 30 zile înainte de data efectuării călătoriei; 18% reducere la cumpărarea biletului cu 11 – 20 de zile înainte de data efectuării călătoriei;10% reducere la cumpărarea biletului cu 6 – 10 zile înainte de data efectuării călătoriei.

Cumpărarea cu anticipație se cumulează cu reducerea de fidelitate pentru călătoria cu trenuri succesive și, în plus, la cumpărarea online, se adaugă un discount de 5%.Tariful tichetului de rezervare (vagon clasă, dormit, cușetă) se plătește integral.

În trafic intern, biletele pot fi achiziţionate cu anticipaţie de până la maxim 30 de zile, inclusiv pentru călătoria de întoarcere. Pentru grupurile organizate de cel puţin 30 de persoane, perioada de anticipație este de maxim 60 de zile. Biletele pot fi cumpărate cu anticipație din stațiile și agențiile de voiaj CFR cu emitere electronică a legitimațiilor de călătorie/automate de vânzare/online, reducerile fiind valabile pentru biletele de tren cu preț întreg și pentru cele cu 50% reducere pentru copil.

