“Regenerarea zonelor reprezentative ale județului Călărași”, un proiect demarat de Consiliul Judeţean şi pus pe planşe de studenţii bucureşteni

Marți, 4 iulie, în foaierul Centrului Județean de Cultură şi Creație Călărași, a fost deschisă expoziția de proiecte “Regenerarea zonelor reprezentative ale județului Călărași”. Expoziţia reprezintă un proiect ambițios demarat în urmă cu o lună de către Consiliul Județean Călărași şi pus pe planşe de către masteranzii Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” București. De asemenea, în cadrul evenimentului s-au prezentat studii și concepte privind necesitatea de dezvoltare urbană cu impact la nivel județean, cum au gândit studenții regenerarea zonei Palatului Administrativ, zona portuară, Spitalul Județean, unitatea militară din cartierul Măgureni sau parcările din vecinătatea instituției noastre. Totodată, expoziția a fost deschisă de președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuţă, secondat de cei doi vicepreședinți: Marian Dinulescu şi Valentin Barbu, dar şi de inițiatorul parteneriatului cu Universitatea, directorul Eduard Grama. Conceptele au fost prezentate de: arhitectul Viorel Hurduc, lector Cristina Hurduc, lector Sebastian Guță şi conf. dr. Cristina Enache. Au mai felicitat studenții şi arhitectul călăraşean Adrian Lascăr, administratorul municipiului Călărași, Valentin Deculescu şi prefectul județului , George Iacob.

