Restricţii de circulaţie pe vremea caniculară

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi, 27 iunie, o avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru data de 29 iunie 2017. Astfel, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 al Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, avertizează că este posibilă interzicerea temporară a circulaţiei vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe autostrăzile şi drumurile naţionale din judeţele afectate de codul portocaliu, cu excepţia: transporturilor de persoane; transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animala şi vegetală; vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; transporturi funerare; transporturi poştale; transporturi de echipamente de prim ajutor; transporturi pentru distribuire de carburanţi; transporturi de mărfuri sub temperatura controlată; transporturi pentru tractări vehicule avariate; transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate; transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; transporturi apă îmbuteliată; transporturi produse provenite din exploatări agricole. Restricţionarea circulaţiei este necesară pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformări majore ireversibile cu pierderea stabilităţii îmbrăcaminţii rutiere.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.