Rezidenţii pot face gărzi din primul an, la cerere

Camera Deputaţilor a adoptat recent un proiect de lege care le permite medicilor rezidenţi să fie incluşi, la cerere, în linia de gardă în care îşi desfăşoară rezidenţiatul, din primul an de pregătire în specialitate, cu excepţia liniei I de gardă. „Începând cu anul întâi de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, cu excepția liniei I de gardă și în afara programului normal de lucru. Activitatea rezidenților incluși în linia de gardă se desfășoară pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă”, se arată în proiectul de lege care completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. Potrivit acestui proiect de lege, începând cu anul trei de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competență, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu și care a fost desemnat în acest sens de către șeful de secție. Camera Deputaților este for decizional.

