România merge în play-off-ul UEFA Futsal Euro 2018, deşi a pierdut cu Portugalia

Municipiul Călăraşi a găzduit, în perioada 8 – 11 aprilie, partidele din cadrul Grupei a IV-a de calificare la UEFA Futsal Euro 2018 – Slovenia. Astfel, în Sala Polivalentă s-au desfăşurat meciurile internaţionale de futsal la care au participat reprezentativele României, Portugaliei, Finlandei şi Letoniei.

Ultimele partide au fost disputate în data de 11 aprilie 2017, în cadrul cărora Letonia a dat piept cu Finlanda, iar România s-a confruntat cu Portugalia.

Potrivit Federaţiei Române de Fotbal, reprezentativa naţională de futsal nu a putut face faţă favoritei grupei de calificare la Campionatul European 2018, Portugalia, şi a fost învinsă, scor 0 – 4. Deşi a pierdut, selecţionata României a obţinut calificarea în play-off-ul Euro 2018, la baraj, de pe locul secund. Două meciuri îi mai despart pe tricolori de turneul final ce va fi găzduit de Slovenia.

“Play-off-ul se va disputa în două manșe, tur și retur, în septembrie, tragerea la sorți urmând să aibă loc pe 6 iulie, la Nyon. Turneul final se va desfășura anul viitor, în perioada 30 ianuarie – 10 februarie, la Ljubljana, în Slovenia”, se arată într-un comunicat de presă al Federaţiei Române de Fotbal.

Rezultatele din Grupa a IV-a:

România – Finlanda scor 5 – 5

Portugalia – Letonia scor 2 – 1

Finlanda- Portugalia scor 1 – 5

România – Letonia scor 3 – 1

Letonia – Finlanda scor 3 – 4

România – Portugalia scor 0 – 4

Clasamentul grupei:

1. Portugalia 9 puncte (11 – 2)

2. România 4 puncte (8 – 10)

3. Finlanda 4 puncte (10 – 13)

4. Letonia 0 puncte (5 – 9)

