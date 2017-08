Romsilva a identificat aproape patru mii de hectare de păduri virgine şi cvasivirgine

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a identificat, în primul semestru al anului 2017, alte 3.840,46 de hectare de păduri virgine și cvasivirgine, solicitând deja introducerea acestor suprafețe de pădure, aflate în proprietatea publică a statului, în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, conform Ordinului de Ministru nr. 2525/2016.

Din acestea, 2.996,38 de hectare sunt păduri virgine și 844,08 hectare sunt păduri cvasivirgine. Specialiștii Romsilva au identificat 1.757,71 de hectare la Ocolul Silvic Arpașu, din județul Sibiu, 1.063 de hectare la Ocolulu Silvic Strâmbu Băiuți, din județul Maramureș, și 175,67 de hectare la Ocolul Silvic Tarnița, din județul Mehedinți, toate încadrându-se în categoria funcțională păduri virgine. În județul Maramureș au fost identificate, în total, 633,21 de hectare de păduri de stat care se încadrează în categoria funcțională păduri cvasivirgine, pe raza ocoalelor silvice Groșii Țibleșului, Mara și Strâmbu Băiuți. Au mai fost identificate și alte păduri cvasivirgine în județul Caraș-Severin, 58,33 de hectare la Ocolul Silvic Berzeasca, în județul Hunedoara, 87,41 de hectare pe raza Ocolului Silvic Geoagiu, și în județul Neamț, 65,13 hectare la Ocolul Silvic Pipirig. Procesul de identificare și includere a suprafețelor în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine continuă, anual, specialiștii Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva analizând peste 300 de mii de hectare fond forestier aflat în proprietatea publică a statului. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a inclus deja, anul trecut, 9.983 de hectare în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine. Recent, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu organizațiile WWF România și Greenpeace România, au reușit introducerea a 24.679,4 hectare de păduri virgine și seculare de fag în Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO, din acestea, 24.341,3 hectare fiind în proprietatea publică a statului și administrate de Romsilva. Regia Națională a Pădurilor-Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare fond forestier proprietate publică a statului și 22 de parcuri naționale și naturale.

