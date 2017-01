Roxana Natalia Paţurcă: „Atunci când mă aflu în Senatul României, sunt mândră că reprezint Călăraşiul”

Roxana Natalia Paţurcă a fost aleasă în funcţia de senator în Parlamentul României la alegerile din data de 11 decembrie 2016. Aceasta a declarat că va face tot ce-i stă în putinţă pentru a reprezenta Călăraşiul în Senatul României şi a lupta pentru interesele cetăţenilor din judeţul nostru, dar şi ale tuturor oamenilor de pretutindeni.

Aleasă în funcţia de senator din partea Partidului Social Democrat (PSD), Roxana Natalia Paţurcă a declarat că este mândră că reprezintă Călăraşiul în Parlamentul României, judeţul de care se simte legată în primul rând sufleteşte. Aceasta le mulţumeşte tuturor călărăşenilor pentru încrederea acordată şi pentru că i-au oferit şansa de a demonstra că poate lupta pentru bunăstarea lor, dar şi pentru dezvoltarea judeţului nostru. „Atunci când mă aflu în Senatul României, sunt mândră că reprezint Călăraşiul, dar şi românii de pretutindeni. Sunt mândră în primul rând că îl avem preşedinte pe Ciprian Pandea, care este agreat de Centru şi de câte ori amintesc de el, parcă simt o lumină şi o căldură, dar şi o dragoste pentru Călăraşi. Sunt onorată să fiu în echipa dumnealui, o echipă, care poate de multe ori n-am ştiut să dăm tot ce putem, dar am dat tot ce am avut în suflet şi tot ce ne-a permis Dumnezeu: dragoste, forţă şi determinare. Aşa suntem noi, social democraţii. Împreună reuşim, împreună construim, împreună rămânem acolo unde ne merităm locul. Eu cred că vom reda Călăraşiului ceea ce a avut odată şi, mai ales, pentru ce au luptat cei pe care i-am avut alături în PSD. Suntem oameni de stânga şi aşa vom rămâne, suntem social democraţi pentru trup şi suflet, alături de oameni şi pentru oameni. Vom demonstra că noi, călărăşenii, suntem luptători şi într-adevăr iubim tot ce înseamnă oamenii şi, de ce nu, sentimentul acela de acasă. Acasă este Călăraşiul, sufletul nostru. Sper să vă reprezint cu mândrie în Senatul României. Am un mandat, nu este foarte uşor şi pot spune că mă simt onorată că am fost aleasă în Comisia pentru Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital, dar şi în Comisia Românilor de Pretutindeni. Totodată, ţin să îl felicit şi pe colegul meu, Iulian Iacomi, pentru că şi-a îndeplinit visul de a deveni deputat, este în Comisia de Administraţie, dar şi pe domnul Eugen Nicolicea, care este în Comisia Juridică. Împreună pentru Călăraşi vom construi şi vom avea un judeţ roşu şi vom lupta pentru dezvoltarea sa. Trebuie să fim uniţi în suflet şi să dezvoltăm judeţul aşa cum trebuie”, a menţionat senatoarea PSD, Roxana Natalia Paţurcă. Totodată, proaspăta senatoare a mărturisit că nu îl va uita niciodată pe Dan Cristodor, cel care a strâns echipa PSD într-o adevărată familie şi care şi-a dorit ca această formaţiune politică să scrie istorie la alegerile parlamentare în Călăraşi, lucru care s-a şi întâmplat.

Comments

comments