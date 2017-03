Roxana Natalia Paţurcă le-a bucurat pe femeile social -democrate de ziua lor

Doamnele social – democrate din Călăraşi au sărbătorit mai devreme Ziua Femeii, participând la un eveniment deosebit, organizat de către preşedinta Organizaţiei Femeilor Social – Democrate (OFSD), senatoarea Roxana Natalia Paţurcă, la Restaurantul Albatros – Podul 4. Astfel, frumoasele doamne din cadrul OFSD Călăraşi s-au distrat mai multe ore, uitând în felul acesta de problemele cotidiene. De la o astfel de petrecere nu puteau lipsi nici bărbaţii din cadrul partidului, care le-au dăruit femeilor trandafiri, însoţiţi de urările de sănătate şi multă fericire. La eveniment au participat: preşedintele interimar al Organizaţiei Judeţene a PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, preşedintele Organizaţiei Municipale a PSD Călăraşi, Marius Dulce, preşedintele Organizaţiei Municipale a TSD Călăraşi, Alexandru Chiriţă, George Chiriţă, Răzvan Meseşeanu, precum şi primari social – democraţi din judeţ. Toate doamnele petrecăreţe i-au mulţumit Roxanei Paţurcă pentru că, în fiecare an, le organizează evenimente deosebite de ziua lor, pline de fericire şi emoţie. Mai mult decât atât, senatoarea le-a împărţit femeilor prezente mărţişoare şi, pentru a păstra amintirea acestui eveniment, a făcut fotografii cu ele. „În fiecare an sărbătorim împreună Ziua Femeii, o zi specială plină de emoții și speranțe. Dragele mele colege, vă asigur de toată dragostea și prețuirea mea, vă mulțumesc pentru determinarea și forța pe care le dovediți în fiecare zi. Voi sunteți cele care mă încarcă cu energie, care mă inspiră și datorită vouă avem cea mai puternică organizație politică de femei din județ. Ne bucurăm de toată susținerea și sprijinul colegilor noștri și împreună vom construi cea mai puternică și motivată echipă. Fie ca această primăvară să fie începutul celei mai durabile construcții, iar gingășia noastră să susțină fundația celui mai puternic partid din judeţ”, a declarat senatoarea Roxana Natalia Paţurcă, preşedinta OFSD Călărași. Totodată, doamnele le-au avut alături şi pe Viorica Dăncilă, liderul eurodeputaților social – democrați români, precum şi senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu. “O zi minunată în compania unor colege și prietene dragi. În avans cu câteva zile, am sărbătorit la Călărași, alături de colegele din OFSD Călărași, ziua de 8 martie. O zi care s-a dovedit a fi un prilej de bucurie pentru noi toate, pentru că am simţit mai puţin apăsarea grijilor şi ne-am umplut gândurile şi sufletul de căldura primăverii! Mulțumesc Roxanei Paţurcă, președinta OFSD Călărași, care s-a dovedit a fi o gazdă minunată. La mulți ani de Ziua Femeii, dragele mele!”, a precizat europarlamentarul Viorica Dăncilă.

