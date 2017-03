Roxana Natalia Paţurcă: “Promit să fiu unul dintre promotorii actului medical de calitate din cel mai mare spital din Bărăgan”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Referitor la vizita ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, la Călăraşi, precum şi situaţia în care se află Spitalul Judeţean Călăraşi, senatoarea PSD Roxana Natalia Paţurcă a transmis un comunicat de presă. Aceasta şi-a exprimat dorinţa de a se implica şi a face toate demersurile pentru ca actul medical de la Spitalul Judeţean Călăraşi să fie unul de calitate. “Vizita domnului ministru Bodog, desfășurată săptămâna trecută, s-a realizat pentru a trage un semnal de alarmă asupra gravității situației legate de riscul unei declasificări, funcționarea într-un spațiu cu grad de risc seismic II, lipsa personalului medical, dar și a lipsei investițiilor din cadrul Spitalului Județean Călărași. Toate aceste probleme pe care le-am identificat cu stupoare mi-au determinat implicarea în această problemă pe care o consider esențială pentru comunitatea călărășeană. Știm cu toții că boala nu este ceva controlabil, nu ține de culoare politică, de clasă socială, de studii sau situație financiară, de aceea este de datoria noastră umană să ne implicăm atunci când poate avem puterea să o facem doar pentru a salva vieți, chiar dacă riști să fi mustrat că nu urmărești un interes politic. Au existat discuții că în urma vizitei domnului ministru ar fi ieșit la iveală probleme pe care acesta nu le-a văzut. Vreau să clarific un singur lucru, nu sunt de pus la îndoială spiritul critic și profesionalismul domnului Bodog doar pentru că acesta a ales să discute situația în fața presei cu diplomație și optimism. Poate asta ar trebui să fie o lecție pentru toți cei care aleg să denigreze acest județ zilnic, evitând să scoată la iveală și ceea ce avem frumos de oferit. Ar fi fost neadecvat ca tocmai domnia sa, cel care își dorește să sprijine acest spital pentru a evita declasificarea, să scoată în evidență realitatea crudă. În momentul în care am ales să discut situația Spitalului Județean Călărași cu domnul ministru, mi-am stabilit o listă de priorități, promițându-mi că voi face tot ce îmi stă în putință să găsesc soluții optime pentru rezolvarea problemelor de maximă urgență. În ceea ce privește declasificarea, consider că am făcut demersurile necesare pentru ca, prin prisma autorității domnului Bodog, Spitalul Județean Călărași să funcționeze sub gradul III de clasificare cel puțin până în anul 2020. Este revoltător ca în anul 2017, într-o Românie europeană, într-un Călărași modern să nu reușim să menținem pe linia de plutire o unitate sanitară din cauza lipsei personalului. Când am venit în Călărași pentru prima dată, am întâlnit medici devotați, pasionați și buni profesioniști recunoscuți de colegii lor din țară. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Au ales să plece și să profeseze în București sau în țară, majoritatea regăsindu-i la conducerea unor spitale cunoscute din România sau ocupând posturi de șefi de secții. Ceea ce este mai dureros este faptul că în fiecare zi constat că și cei care au ales să rămână ajung la ‘capătul puterilor’ și aleg să plece. Toți acești oameni se află în subordinea unuia, anume doamna Dr. Năsturică, directorul medical al Spitalului Județean Călărași. Știu că doamna a fost trimisă în comisia de etică a spitalului pentru comportamentul recalcitrant și jignitor al acesteia și vă asigur că această atitudine nu face obiectul unui management medical eficient. Cum este posibil ca factorul determinant pentru plecarea medicilor să primească în continuare susținere?! Este posibil ca într-adevăr conducerea Consiliului Județean să nu cunoască toate aceste probleme de comportament ale doamnei și să le aflu eu într-o singură zi pe săptămână de audiențe?! Cum să acceptăm ca în situația în care se află spitalul, directorul medical să plece în concediu de odihnă?! În plus, și după întoarcerea din acest concediu doamna Năsturică pare în continuare stresată și impulsivă prin afirmațiile jignitoare pe care le adresează personalului din spital. O fi existând o înțelegere tacită între conducerea Consiliului și această doamnă sau între cei care îl consiliază pe domnul președinte și ea? Înțeleg că este omenesc să greșești, o dată-de două ori, dar haideți să ne facem bine că nu avem unde să ne tratăm! Despre problema investițiilor vă pot spune doar că, la momentul de față, am mâinile legate. În momentul în care actuala conducere a județului a arătat deschidere spre transparență și comunicare, am reușit să mă implic pentru soluționare, dar se pare că sunt îngrădită până la următoarele rectificări bugetare. Atâta timp cât posturile din spital, atât de conducere, cât și pentru personalul medical, nu sunt scoase la concurs, în mod transparent și echitabil, nu vom putea niciodată să reabilităm situația managementului. Toate demersurile pentru obținerea investițiilor trebuie făcute la inițiativa conducerii spitalului, dar evident lipsa acesteia nu poate atrage decât lipsa banilor alocați Spitalului Județean Călărași. Poate nu știați, dar în timpul vizitei domnului Bodog, i s-a solicitat domnului președinte al CJ să transmită către minister toate datele legate de posturile vacante din spital, atât cele de management, cât și cele pentru personalul medical, pentru a putea fi publicate pe platforma creeată pentru ocuparea forței de muncă din sistemul sanitar. Nu pot să înțeleg de ce există această ‘reținere’ față colaborarea cu Ministerul Sănătății, în condițiile în care oricum avem deficit de personal și noi, PSD-ul, am arătat deschidere în a susține și promova oferta de angajare în cadrul Spitalului Județean Călărași. Este justificabil interimatul postului de manager datorită urgentării încheierii contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar nu există explicație pentru lipsa demarării procedurilor privind ocuparea transparentă a posturilor vacante. Vă asigur, dragi călărășeni, că eu, Roxana Natalia Paţurcă, senator al României ales în Circumscripția 12 Călărași, voi fi atentă la fiecare pas întreprins de conducerea Consiliului Județean, voi sancționa orice defavor adus comunității și, fără rușine, îmi doresc să laud orice demers pozitiv adus călărășenilor mei, indiferent de culoarea politică a reușitelor. Este preferabil să înțeleagă și cei ‘mai maturi’ că sistemul medical nu trebuie privit cu ochi politici, ca un simplu deconcentrat în care ne sprijinim colegii de partid în ocuparea funcțiilor de conducere, ci rolul nostru, al politicienilor, este doar acela de sprijin al actului medical prin creearea de pârghii optime dezvoltării și performanței acestui domeniu. Eu promit să fiu unul dintre promotorii actului medical de calitate din cel mai mare spital din Bărăgan, iar conducerea Consiliului Județean să înțeleagă că aportul lor este pur administrativ, nu de implicare directă în orice ține de actul medical”, a menţionat senatoarea PSD Roxana Natalia Paţurcă.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments