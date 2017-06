S-a lansat proiectul “Informaţii şi resurse sporite pentru creşterea potenţialului de angajare”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 12 iunie 2017, la Călăraşi, s-a desfăşurat conferinţa de lansare a proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development” – HIRED (“Informaţii şi resurse sporite pentru creşterea potenţialului de angajare”). Acesta este finanţat prin Programul INTERREG V – A RO Ro – Bg. Proiectul se derulează pe o perioadă de 20 de luni.

Prezenţi la conferinţă au fost preşedintele Asociaţiei Partenerii 2000 Călăraşi, Vasile Ghiţă, preşedintele Asociaţiei Triangulum (liderul de proiect), Radu Voicu, partenerii acestora, NGO „AIRI – SILISTRA” și Asociația CBC „Danube Dobrudja”, elevi şi studenţi călărăşeni, dar şi profesori din judeţ.

Obiectivul proiectului este oferirea instrumentelor durabile şi de cercetare – informare pentru îmbunătăţirea mobilităţii angajării în zona transfrontalieră. În cadrul proiectului vor avea loc activități care vor cuprinde traininguri, târguri de joburi, dar și cursuri de formare.

Preşedintele Asociaţiei Triangulum, Radu Voicu, a declarat, în cadrul conferinţei de lansare, că proiectul se va derula în Călăraşi şi Silistra, iar din grupul ţintă vor face parte 300 de persoane, care vor participa la următoarele cursuri de formare profesională: competenţe antreprenoriale, agenţi de vânzări şi manager de proiecte. De asemenea, va fi dezvoltată o platformă online în limbile română, bulgară şi engleză, pentru a ajuta grupul ţintă în vederea îmbunătăţirii calităţilor pe care le va dobândi în cadrul proiectului şi se vor organiza două Burse de locuri de muncă.

„Avem o experienţă de şapte ani, din care aproximativ trei ani în implementarea proiectelor. În general, proiectele pe care le-am reprezentat până acum au fost pe resurse umane. Acesta este primul proiect în care suntem lideri de parteneriat şi este prima dată când suntem în această zonă şi să sperăm că o să fim aici o perioadă lungă de timp. Principalele activităţi ale proiectului sunt: elaborarea unui studiu care va previziona schimbările de pe piaţa muncii pe următorii cinci ani, studiu ce va ajuta persoanele care urmează programe de formare profesională prin acest proiect. De asemenea, se va dezvolta o platformă online, care va ajuta grupul ţintă în îmbunătăţirea calităţilor pe care urmează să le dobândească în cadrul proiectului. Cât despre regiuni, proiectul se desfăşoară în Silistra şi Călăraşi, iar ca grup ţintă sunt 300 de persoane, respectiv150 din Silistra şi 150 din Călăraşi. Activităţile se realizează în oglindă. Practic, ce se realizează în Călăraşi se realizează şi în Silistra. Cele 150 de persoane sunt împărţite în două categorii: 50 de persoane cuprinse între vârstele 18 şi 29 de ani şi o sută de persoane cu vârste de peste 29 de ani. În total, vor fi organizate 12 cursuri de formare profesională, şase în Călăraşi şi şase în Silistra. Se vor face cursuri online cu aceste persoane şi vom pune, de asemenea, tutoriale la dispoziţia grupului ţintă, care pot fi accesate oricând pentru o uşoară dezvoltare. Cele şase grupe de cursuri sunt împărţite în cadrul a trei cursuri: competenţe antreprenoriale, agenţi de vânzări şi manager de proiecte. Spre exemplu, două grupe din Călăraşi vor face competenţe antreprenoriale, două grupe din Silistra la fel. Se va dezvolta şi o platformă online în română, bulgară şi engleză pentru a fi mai uşor de înţeles. De asemenea, vom organiza două Burse de locuri de muncă, una în Călăraşi, cealaltă în Silistra, la care vor participa cel puţin o sută de persoane”, a precizat preşedintele Asociaţiei Triangulum, Radu Voicu.

