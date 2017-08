S-au asfaltat 10 kilometri de drum în cadrul proiectului “Modernizare străzi în comuna Chirnogi”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Vineri, 28 iulie a.c., a avut loc recepția lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași”, reprezentând 10 kilometri de covor asfaltic. Valoarea investiției însumează 11.333.798 de lei, din care 10.683.728 de lei reprezintă suma alocată de la bugetul de stat, diferența de 649.999 lei însemnând contribuția beneficiarului.

Primăria Comunei Chirnogi mai are aprobate pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 alte două proiecte de interes local care vizează construirea unei grădinițe cu program prelungit (1.383.351 de lei, bani alocați de la bugetul de stat) și reabilitarea și modernizarea dispensarului din comună (1.845.103 lei, bani alocați de la bugetul de stat).

