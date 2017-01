Sala de box a CSM Călăraşi va purta numele arbitrului internaţional, Ioan Damian

Georgiana ŞERBAN

Sala de box a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi va purta numele arbitrului internaţional, Ioan Damian. Astăzi, la sediul secţiei de box va avea loc un eveniment în acest sens, unde va fi prezent şi ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Alexandru Dunca.

Potrivit directorului CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă, această idee a luat naştere deoarece călărăşeanul Ioan Damian este un om cu care ne mândrim, dar şi pentru că întotdeauna acesta a sprijinit clubul sportiv. „De ce ne-a venit ideea? Astăzi, 26 ianuarie, este ziua domnului Ioan Damian. Este un om de mare suflet şi de mare caracter, un om pe care noi îl iubim şi îl preţuim foarte mult. Este cel mai mare arbitru din toată istoria României la box. A fost la trei ediţii de jocuri olimpice, a fost la nenumărate campionate europene, campionate mondiale, nici nu am evidenţa exactă. Deci, este un om cu care ne mândrim, iar, pe de altă parte, întotdeauna a fost lângă noi. Omul acesta e de o căldură şi de o solicitudine rară şi de înţelepciune. E ceva normal ceea ce facem noi, cum o normalitate este şi construcţia acestei săli de sport, un nou lăcaş pentru marea performanţă la CSM Călăraşi. Ministrul Sportului o să vină întâi la club, pentru a vedea ce am făcut, pentru că am făcut multe lucruri bune şi a auzit de noi, şi după aceea o să vină să vadă câţiva sportivi, rezultatele noastre. Ne-am pregătit cu rezultate sportive pentru a-l întâmpina pe ministru. Avem cu ce să ne prezentăm. Ne-a venit ideea, în primul rând, să facem un club. Acest CSM Călăraşi este făcut din nimic, nu am avut niciun fel de bază sportivă, nu am avut antrenor, nu am avut de niciunde. Deci, este un club foarte tânăr, am reuşit să ne facem sală de lupte, ne-am făcut centru de canotaj, ne-am făcut hotel, ne-am făcut cantină, nu ne-a cerut nimeni lucrurile astea, dar ni le-am făcut noi, pentru că nu poţi să faci performanţă altfel. În general, toate aceste lucruri sunt făcute cu bani din sponsorizări, din donaţii cu preocupări pe plan local. Sala aceasta de box este o mare realizare pentru noi, deoarece efectiv sportivii meritau aşa ceva. Nu poţi să faci performanţă dacă nu ai nişte condiţii corespunzătoare cerinţelor performanţei. De câţiva ani suntem printre cei mai buni din România, atât la cadeţi, cu secţia de box, cât şi la juniori şi tineret. Chiar am luat două medalii de aur şi una de argint la seniori, ceea ce e foarte mare lucru pentru noi. Oraşul nostru nu este foarte mare, dar noi suntem oameni foarte serioşi, ne-am calificat antrenorii, ne-am făcut baze sportive, deşi pentru sala de box an de an am făcut solicitări la minister pentru investiţii, pentru că, pe vremuri, noi lucram în sala de box a şcolii sportive, eram toleraţi de ei. Acea sală a luat foc şi a trebuit să ne descurcăm singuri. Am primit în trei ani 260.000 de lei de la Consiliul Local Călăraşi. Ce este foarte important e că o astfel de sală, un astfel de proiect, face între 20 de miliarde de lei şi 25 de miliarde de lei, doar clădirea. Noi am făcut-o cu doar 260.000 de lei şi arată minunat, suntem foarte mândri de ce am realizat. Dotările pe care le avem şi tot ce am făcut acolo au fost în general cu sponsori din oraş, donaţii. Fiecare dintre noi a adus câte o canapea, câte un scaun, câte o masă, câte un birou, avem multe lucruri aduse de noi, aşa le-am făcut noi pe toate. Deci, când se doreşte, se poate. Este o sală cum puţine sunt în România. Nu ştiu câte săli arată aşa, eu nu am văzut spaţiu de 400 de metri, cu sală de forţă mobilată, şi cu tot ce am reuşit noi să rezolvăm. Avem copii buni şi, bineînţeles, că vor creşte exigenţele acum. Vom dori să facem performanţă şi mai mult”, a declarat Dumitru Chirilă, pentru cotidianul „Observator de Călăraşi”.

Ioan Damian s-a născut la data de 26 ianuarie 1949, în Bucureşti. În ceea ce priveşte studiile şi specializările, acesta este licenţiat în inginerie economică (Universitatea de Studii Agronomice şi Medicină Veterinară). Activitatea profesională a acestuia este următoarea: în perioada 1980 – 1989 a fost director al Întreprinderii Cinematografice a judeţului Călăraşi; între 1989 şi 1990 a deţinut funcţia de preşedinte CFSN – CPUN Călăraşi; în intervalul 1990 – 1992 a fost deputat; în perioada 1992 – 1996 a deţinut funcţia de şef de birou parlamentar; între 1996 şi 2004 a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călaraşi; în intervalul 2004 – 2008 a fost director al S.C. Euroconsult 07 S.R.L. Călaraşi şi consilier judeţean. Referitor la activitatea sa în alte organizaţii naţionale şi internaţionale, Ioan Damian a fost membru al Biroului Federaţiei Române de Box, arbitru internaţional de box în cadrul Asociaţiei Internaţionale de Box Amator (A.I.B.A.), arbitru internaţional olimpic de box. De asemenea, călărăşeanul a participat la şase campionate mondiale, la Jocurile Olimpice de la Sidney din anul 2000, dar şi la multe campionate europene, Cupa Mondială şi turnee internaţionale.

