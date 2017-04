“Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, marcată şi la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În perioada 3 – 7 aprilie a.c., Poliția Română, prin structurile de prevenire a criminalității, organizează şi desfăşoară, la nivel naţional, „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”.

Activităţile desfăşurate, selectate în baza priorităţilor Poliţiei Române pentru anul 2017, urmăresc sensibilizarea populaţiei cu privire la importanţa adoptării unor conduite antivictimale şi antiinfracţionale, precum şi a implicării în activităţi cu caracter preventiv.

În intervalul menţionat, în toate judeţele, se desfăşoară activităţi structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi având o altă temă.

La nivelul judeţului nostru, luni, 3 aprilie, în ziua dedicată prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, pe platoul din faţa Centrului Cultural Judeţean a avut loc un flash-mob efectuat de aproximativ o mie de elevi ai Şcolii Gimnaziale “Tudor Vladimirescu” din Călăraşi.

Poliţiştii criminalişti au simulat cercetări la faţa locului în cazul săvârşirii unei infracţiuni de furt din autoturism.

Totodată, pe raza întregului judeţ au fost desfăşurate activităţi de informare, au fost oferite flyere şi au avut loc întâlniri cu asociaţiile de locatari.

