Sărbătoarea Diasporei, organizată pe 20 august

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În urma invitației lansate de RePatriot (un proiect de repatriere prin antreprenoriat, adresat românilor din Diaspora, lansat de Romanian Business Leaders), Primăria Municipiului Călărași organizează, anul acesta, Sărbătoarea Diasporei pe 20 august, zi de duminică declarată de Biserica Ortodoxă Ziua Migrantului Român.

RePatriot este un proiect de repatriere prin antreprenoriat al Romanian Business Leaders, susținut de peste 200 de lideri de business din România și Diaspora, care își propune încurajarea românilor ce doresc să revină în țară, cu informații, sprijin și consiliere pentru acces rapid la oportunitățile de afaceri din România. Pentru că, în egală măsură, România are nevoie de expertiza și experiența lor.

Astfel, Primăria Municipiului Călărași, în parteneriat cu mișcarea civică „Călărași Semnează pentru Basarabia” și Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Călărași, organizează în data de 20 august 2017 o serie de manifestări dedicate migranților români și călărășeni, potrivit programului atașat.

„Ţara are nevoie de oameni cu iniţiativă, buni meseriași care să aibă o atitudine occidentală faţă de muncă. Aceştia trebuie însă sprijiniţi și administraţia locală trebuie să fie alături de ei. Dacă vom reuși să apropiem Diaspora, vom observa că aceasta poate juca un rol major în dezvoltarea locală și poate sprijini conectarea puternică a orașului la oportunitățile din alte țări. Dezvoltarea municipiului Călărași depinde de investiţii şi de întreprinzători. Vor fi discutate oportunitățile de afaceri din Călărași, cum le putem valorifica, cum putem dezvolta afaceri, cum putem finanța investiții și cum putem lega parteneriate”, a declarat primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

Conferința RePatriot va fi moderată de Marius Bostan, inițiatorul proiectului Repatriot, și va fi susținută de mai multe personalități și oameni de afaceri de la nivel local și național.

Potrivit programului evenimentului, la ora 08:00, va avea loc oficierea Sfintei Liturghii la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (Volna), iar la ora 15:00 va fi susţinută Conferința RePatriot, organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Călărași și Fundației Romanian Business Leaders, în sala de ședințe a Consiliului Local Călărași. Conferința va fi urmată de un spectacol de muzică populară susținut de artiști locali. Pentru înscrieri se pot trimite e-mailuri cu subiectul Zilele Diasporei Călărași, la adresa office@repatriot.ro, până la data de 18 august 2017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.