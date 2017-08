Şase ţări îşi vor promova folclorul la Festivalul Internaţional „Hora Mare”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Centrul Judeţean de Cultură și Creație Călăraşi, susținut de Consiliul Județean Călărași, organizează, în perioada 12 – 15 august 2017, cea de a XXV-a ediție a Festivalului Internaţional de Folclor “Hora Mare”.



În cadrul acestei ediții, șase țări, printre care și România, își vor promova folclorul specific zonei de proveniență, prin programe spectaculoase de muzică și dansuri tradiționale, pregătite special pentru publicul călărășean. Țările care și-au confirmat participarea în cadrul festivalului sunt: Italia, cu ansamblul „Kellarious”; Slovacia, cu ansamblul “Inovec”; Muntenegru, cu ansamblul „Danilovgrad”; Bulgaria, cu ansamblul „Nastroenie”; Serbia cu ansamblul “Krusik”.

Ca în fiecare an, vor participa la paradă și vor urca pe scena Festivalului Internaţional de Folclor “Hora Mare” cele mai reprezentative ansambluri din județul Călărași, promovând astfel folclorul specific zonei Bărăganului: “Bărăganul”, aparținând Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași; “Brâulețul Dunării”, din comuna Grădiștea; “Hora“, din Independența; “Dorulețul”, din localitatea Vlad Țepeș; “Grâușorul”, din comuna Jegălia; “Mlădițele”, din Dichiseni; “Unirea”, din localitatea Unirea; “Dor de dor”, din comuna Dor Mărunt; “Dâlga”, din Dâlga; “Macii Bărăganului”, din localitatea Ciocănești; “Mugurelul”, din comuna Alexandru Odobescu; “Ghiocelul junior” al Palatul Copiilor Călărași; “Roseți”, din Roseți; “Cununița Grâului”, din localitatea Modelu; “Borcea”, din comuna Borcea; şi “Spicul” din Dorobanțu. De asemenea, pentru participarea în cadrul festivalului, Ansamblul Folcloric “Bărăganul” și Taraful Folcloric “Bărăganul”, care aparţin Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, pregătesc un program complex, plin de culoare, de dansuri și muzică tradițională autentică.

Programul Festivalului Internațional de Folclor „Hora Mare”

În data de 12 august 2017, începând cu ora 18:00, va avea loc parada portului popular pe tronsonul Piața Big – scena Parcul Dumbrava; la ora 19:00, se va deschide festivalul, în Parcul Dumbrava.

În zilele de 13 şi 14 august, de la ora 19:00, ansamblurile invitate precum și cele din județul Călărași vor susține un program de muzică și dansuri tradiționale. Pe 15 august se va desfăşura un program de dansuri la sărbătoarea „Ziua Marinei”, în Parcul Central, iar la ora 19:00, în Parcul Dumbrava, vor avea loc festivitatea de încheiere și un spectacol folcloric extraordinar, cel din urmă fiind susținut de Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”, din Târgu Jiu, și de Ansamblul Folcloric “Bărăganul” al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.

