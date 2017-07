Sbârcea se întoarce în Consiliul Judeţean

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fostul consilier judeţean Marian Sbârcea revine în Consiliul Judeţean. Acesta a dat Partidul Social Democrat în judecată pentru că nu a urmat toţi paşii stabiliţi pentru retragerea sprijinului politic şi demiterea s-a făcut din funcţia de consilier judeţean. În luna mai, prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, a emis Ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al lui Marian Sbârcea, iar Consiliul Judeţean a adoptat Hotărârea nr. 73/2017 prin care a fost validat mandatul de consilier judeţean al lui Marcel Nuţu – supleantul comunicat de Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat Călăraşi. Printr-o adresă înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi, Marian Sbârcea solicită repunerea sa în funcţia de consilier judeţean. Instanţa de judecată a dispus luna trecută suspendarea: Hotărârii nr. 3/2017 a Biroului Permanent al Organizaţiei Municipale a Partidului Social Democrat Călăraşi; Ordinului Prefectului Judeţului Călăraşi nr. 115 din 11.04.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sbârcea Marian; Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 73 din 27.04.2017 privind validarea unui mandat de consilier judeţean (Marcel Nuţu). În aceste condiţii, consilierii judeţeni vor vota proiectul de hotărâre ce are ca obiect suspendarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi prin care a fost validat mandatul de consilier judeţean al lui Marcel Nuţu, precum şi suspendarea Hotărârilor nr. 120 şi nr. 122 adoptate în şedinţa ordinară – acte administrative prin care Marian Sbârcea a fost înlocuit de Marcel Nuţu în Comisia pentru Servicii Publice şi Comerţ, precum şi în cadrul Adunării Regiunilor Europene, Comisia 3: Cultură, Educaţie și Tineret – Subcomisia: Cultură.

