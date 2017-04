Şcolile din satele călărăşene pot cere finanţare pentru deschiderea de centre after school, prin Fundaţia eMAG

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fundația eMAG invită unităţile de învăţământ din satele din Călărași să solicite finanțare pentru deschiderea de centre after school „Nouă Ne Pasă” (NNP), până pe 15 mai. Programul NNP își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar. 70% din copiii de la aceste centre after school nu mai lipsesc nemotivat de la școală și 60% au medii mai bune cu cel puțin un punct.

Fundația eMAG și Flanco invită școlile gimnaziale din comunitățile defavorizate din Călărași să aplice pentru a primi finanțare și a intra în programul de centre after school “Nouă Ne Pasă”, în anul școlar 2017 – 2018. Programul NNP își propune să sprijine elevii de la sate cu rezultate slabe la învățătură să nu abandoneze școala și să îi ajute să promoveze Evaluarea Națională cu media peste 6.

În anul școlar 2017 – 2018, programul “Nouă Ne Pasă” acordă finanțare pentru 14 noi centre after school sub forma unor burse de 9.000 de euro pe proiect, în creștere de la 7.600 de euro, în prezent. Plafonul de finanțare cuprinde suplimentar fonduri pentru un kit standard de lucru (computere, acces la internet, table interactive), iar serviciile de consiliere sunt extinse către familiile copiilor din program. Noile centre after school NNP vor fi deschise în comunități defavorizate din opt județe: Buzău, Călărași, Constanța, Dolj, Ialomița, Ilfov, Olt și Prahova.

Primele șase centre after school “Nouă Ne Pasă” au fost deschise în luna septembrie a anului trecut, în șase comunități rurale din județele Buzău, Constanța, Neamț, Prahova și Teleorman. Cei 251 de copii incluși în proiect beneficiază de servicii de educație remedială, de consiliere și de rechizite.

„Ne-am bucurat să vedem că, în primul semestru al anului școlar în curs, absenteismul în rândul elevilor care au frecventat centrele after school ‘Nouă Ne Pasă’ a scăzut în peste 70% dintre cazuri.De asemenea, copiii și-au îmbunătățit considerabil și performanțele școlare – peste 60% dintre ei au obținut note cu cel puțin 1 punct mai mari decât la evaluările inițiale. În plus, a crescut și interesul părinților și al tutorilor pentru procesul educațional”, a declarat Dragoș Sîrbu, CEO Flanco.

Centrele NNP vin în completarea programului școlar obligatoriu și oferă oportunități pentru consolidarea competențelor dobândite de copii la școală. În cadrul programelor de after school, cadrele didactice organizează grupe de învățare asistată pentru elevii participanţi și intervin pentru rezolvarea altor probleme cu care se confruntă elevii, precum lipsa rechizitelor și a hainelor, lipsa accesului la serviciile medicale de bază, lipsa consilierii și a sprijinului pentru continuarea studiilor.

„De cele mai multe ori, elevii abandonează școala din cauză că au rezultate slabe și nu sunt sprijiniți să remedieze această situație. Sunt copii din familii cu un nivel redus de educație, cu dificultăți materiale sau cu părinți care muncesc în străinătate. Pentru ei, învățătorii și profesorii reprezintă, cel mai adesea, unicul sprijin. Rezultatele de până acum ale proiectului pilot de centre afterschool ‘Nouă Ne Pasă’ sunt bune, iar experiența anului care a trecut ne confirmă că acest tip de intervenție este necesară în comunitățile devaforizate. Intenționăm ca în anul școlar 2017 – 2018 să deschidem încă 14 centre, vom avea astfel 20 de școli în program, iar 800 de copii vor avea o șansă în plus pentru a nu abandona școala”, a afirmat Tudor Vlad, președinte Fundației eMAG.

Unităţile de învăţământ care își doresc să participe în programul NNP și funcționează în comunități defavorizate din cele opt județe pot depune aplicații pentru finanțare până la data de 15 mai 2017, urmând ca şcolile preselectate în program să fie anunțate până la sfârşitul lunii mai. Lista instituţiilor şcolare care vor primi finanțare va fi finalizată în luna august, după ce toate comunitățile vor fi evaluate.

Pentru a depune aplicații și a afla mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate, persoanele interesate pot consulta Ghidul Aplicantului, pe site-ul programului “Nouă Ne Pasă”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments