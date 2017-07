Se vor efectua tratamente de dezinsecție în perioada 2 – 8 august

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Primăria Municipiului Călăraşi va executa, în perioada 2 – 8 august, tratamente de dezinsecție.

Astfel, vor avea loc: Operațiunea nr. 1, prin aviotratament de combatere larve și adulți țânțari, în zonele cu vegetație abundentă din împrejurul orașului, în intervalul orar 06:00 – 11:00; Operațiunea nr. 2, tratament terestru pentru combatere adulți țânțari în spații verzi, locuri de joacă, zone cu vegetație de pe bulevarde, în intervalul orar 00:00 – 05:00.

Tratamentele se vor aplica doar când condițiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide.

De menţionat că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

