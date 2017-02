Secţia de box a CSM Călăraşi are doi campioni naţionali la U22

Secţia de box “Ioan Damian” a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi a început anul cu rezultate remarcabile. Pe lângă faptul că pugiliştii de la CSM Călăraşi au obţinut patru medalii, două de aur şi două de bronz, sportul călărăşean se poate mândri cu doi boxeri care au obţinut titlurile de campioni ai României la competiţia U22. Este vorba despre Daniel Costea (la categoria 64 de kilograme) şi Marian Ion (la categoria 91 de kilograme), care vor reprezenta România şi municipiul nostru la Campionatul European U22, ce se va desfăşura la Brăila, în perioada 13 – 22 martie.

Directorul CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă, a declarat, pe o reţea de socializare, că în acest moment există în cadrul clubului sportivi care pot reprezenta oraşul la marile competiţii europene şi mondiale, dar şi la Jocurile Olimpice de la Tokio, însă este nevoie de sprijinul financiar al autorităţilor locale. De asemenea, acesta a mai precizat că în ceea ce priveşte raportul dintre numărul de medalii şi sumele cheltuite pentru obţinerea unei medalii, Clubul Sportiv Municipal stă mai bine decât AFC Dunărea şi AHC Dunărea Călăraşi, acestea având obiective mediocre. “În aceste zile se va hotărî măsura în care autorităţile locale vor susţine financiar sportul în Călăraşi, respectiv cum vor fi susţinute prin Hotărâri de Consiliu Judeţean şi de Consiliu Local cluburile sportive, respectiv CSM Călăraşi, Asociaţia Handbal Club Dunărea Călăraşi, Fotbal Club Dunărea Călăraşi şi CSS Călăraşi. ‘Respectaţi-vă valorile’, a scris o mare campioană pe pagina personală de Facebook! Şi a mai scris: ‘Nouă, sportivilor şi oamenilor de sport, ni se induce, abil şi metodic, un sentiment de vinovăţie, de îndatorare că ne iubim ţara, părinţii şi copiii, că vrem să fim foarte buni, cei mai buni şi nu putem arăta acest lucru decât în anumite conditţi de pregătire, într-un anumit mediu motivant şi solicitant, care trebuie şi poate fi creat de conducători, pentru a fi cuminţi şi supuşi, dar adevăratul sportiv de performanţă nu trebuie şi nu poate fi supus, pentru că are sau ar trebui să aibă competiţia, disputa în sânge’. Fără sport şi performanţele sportive, Călăraşiul va rămâne cvasi-necunoscut, iar noi, CSM Călăraşi, nu vrem să capitulăm ca ciobănaşul mioritic, să fugim în lume, pentru că nu avem suficiente condiţii de pregătire pentru a reprezenta Călăraşiul şi România la potenţialul nostru. Oare în România singurul viitor al unor sportivi de valoare este acela de cerşetor? Nu vrem să dăm verdicte, dar cifrele vorbesc de la sine. La raportul dintre numărul de medalii (CSM Călăraşi a obţinut în anul 2016 un număr de 127 de medalii la Campionatele şi Concursurile Naţionale şi Internaţionale), şi sumele cheltuite pentru obţinerea unei medalii, stăm cu foarte mult mai bine decât toate structurile sportive din judeţ, deşi spun unii că nu are niciun sens să facem comparaţie cu FC Dunărea sau AHC Dunărea din Călăraşi, structuri sportive cu ambiţii şi obiective mediocre (fără supărare, nu vrem să jignim pe nimeni, dar asta e realitatea). Şi totuşi, trebuie trase concluziile de rigoare, mai ales că avem numeroşi sportivi care vor putea să reprezinte Călăraşiul şi România la marile competiţii europene şi mondiale. În acest moment, există la CSM Călăraşi cel puţin patru sportivi care ne pot reprezenta la Jocurile Olimpice de la Tokio, marea sărbătoare, din patru în patru ani, a omenirii. Şi, CSM Călăraşi nu poate de unul singur, nu poate fără sprijinul moral şi financiar al autorităţilor locale, sprijin care poate fi oferit, substanţial, în baza unor criterii şi obiective de performanţă. Avem nevoie de sprijin pentru că sportivii şi antrenorii noştri nu vor să facă doar turism la marile competiţii. Sportul este unul din puţinele locuri unde am putea să fim mai buni decât ruşii, americanii, chinezii! Nu aș fi intrat în dispute, pe tema sportului, dar nu avem alternativă, pentru că mesajul pe care simt nevoia să îl transmit este un apel la normalitate. Noi trăim într-o anormalitate permanentă şi cred că majoritatea populației României stă într-o atitudine dezamăgită, așteptând să se întâmple ceva ca să poată ieși din amorțeală, iar sportul are o putere fabuloasă de a transmite în lume mesaje despre valoarea unei comunităţi. Este cel mai bun şi mai ieftin ambasador. Oamenii care fac mișcare, care fac sport, sunt mai eficienți în tot ce fac, mai optimiști, mai performanti, iar lumea lor şi a celor din jurul lor, este mai vie, mai frumoasă. Dar a participa și a câștiga la competiţiile sportive nu înseamnă doar să fii talentat, înseamnă educaţie, multă pricepere şi muncă, şi foarte multă dăruire. Şi mai înseamnă profesori competenți, programe coerente de pregătire și echipamente potrivite, dar şi susţinere financiară. Cu primele vin copiii de acasă, dar pentru ultimele, este nevoie de susținere, este nevoie de susţinerea dumneavoastră, de susţinerea autorităţilor locale, care sunt aleşii noştri, reprezentanţii noştri. Fiţi cu CSM Călăraşi, fiţi învingători, cu noi”, a menţionat Dumitru Chirilă.

