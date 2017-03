Secţia de pediatrie, renovată prin sponsorizări

Medicul pediatru din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, dr. Liviu Ghiţă, a avut minunata iniţiativă de a colecta bani şi materiale de la călărăşeni pentru a putea renova Secţia Pediatrie a unităţii sanitare. Saloanele unde copiii sunt internaţi vor fi renovate cu ajutorul părinţilor voluntari.

Această idee este sprijinită şi de Consiliul Judeţean Călăraşi, astfel că, preşedintele instituţiei, Vasile Iliuţă, susţine voluntariatul privind renovarea primului salon din secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” şi se alătură părinţilor pentru a da o mână de ajutor pentru ca acest proiect să aducă zâmbete pe chipurile copiilor.

„Zilele trecute, fiind în Secția Pediatrie, m-a străfulgerat un gând: ‘Ce ar fi…’. Așa că am discutat cu colegii, am luat legătura cu managerul și mi s-a dat acordul pentru reabilitarea a 1, 2, 4 saloane. Deci, ce ar fi dacă în aceste zile de început de martie, am cumpăra și un altfel de mărţişor semenilor noștri, așa că haideţi să ne ajutaţi să redăm zâmbetul câtorva copii! Este cazul să împrospătăm vopseaua (unde este necesar), să turnăm pe pavimente vopsea epoxidică bicomponentă. Am făcut un calcul de amator la 30 de metri pătraţi este nevoie de: grund epoxidic amorsă – 5,5 – 6 kilograme, diluant 1,8 – 2 litri, vopsea 9 – 10 litri, întăritor 1,8 – 2 litri, material pentru corectarea pavimentului. Se poate participa cu materiale, disponibilitate pentru mișcare sau depunerea unor sume de bani la casieria Spitalului Județean de Urgenţă Călărași cu mențiunea ‘pentru igienizarea secției de pediatrie’”, a declarat medicul pediatru Liviu Ghiţă, pe o reţea de socializare.

Cei care doresc să ofere o mână de ajutor pentru reabilitarea Secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” o pot face la următoarele puncte de colectare din municipiul Călărași: Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” (persoană de contact: director Adriana Butoi); Cabinet Medical Dr. Ghiţă Liviu, strada Victoriei, bl. H1, sc. C, parter (persoană de contact: dr. Ghiţă Liviu); magazin „Buburuza”, bulevardul Cuza Vodă, bl. Apicola, parter (persoană de contact: Nicolache Elena); Societatea Comercială Alfacad și Alina Roxana Petcu, bulevardul Cuza Vodă, zona Farfuria (fostul Raiffeisen – persoane de contact: Alina şi Marius Petrişor Petcu); Biserica “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” (persoană contact: preotul Badea Alexandru; biserica se află între blocuri, în zona Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”), la casieria spitalului sau în contul de trezorerie: RO 91 TREZ 201 21F335000XXXX.

De asemenea, puteţi dona bani şi în baza unui contract de sponsorizare. Detaliile despre acest contract le puteţi obţine de la reprezentanţii Serviciului Economic din cadrul Spitalului Judeţean.

„Cred că nu este atât de importantă suma, ci gestul. Astfel de acte sunt o obișnuinţă în toate statele civilizate! În speranța că va deveni o obișnuință și în orașul nostru, putând să dăm astfel un exemplu pozitiv. Vă mulțumesc din suflet în numele celor care vor beneficia de gestul dumneavoastră”, a conchis dr. Liviu Ghiţă.

La sfârşitul lunii februarie a acestui an, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, şi o echipă a Direcţiei Tehnice din cadrul CJ, au vizitat secţia de pediatrie. Preşedintele Consiliului Judeţean a fost nemulţumit de cele văzute: uși noi montate în 2015, dar neacreditate medical, lipsa dușurilor în băi, grupuri sanitare necorespunzătoare, instalație sanitară învechită. Iliuţă a dispus trecerea tuturor deficienţelor găsite în planul de reparații pe anul 2017 şi a cerut să se schimbe vesela din bucătăria secției, veche de 50 de ani. Pentru că şi celelalte secții ale spitalului au neajunsuri, Vasile Iliuţă va continua seria acestor vizite spontane și în săptămânile viitoare.

