Şedinţă extraordinară pentru aprobarea bugetului necesar “Sărbătorii Primăverii”

Consilierii locali ai municipiului Călăraşi se vor întruni astăzi, 15 februarie, începând cu ora 16:30, în şedinţă extraordinară pentru a vota proiectul de hotărâre privind desfăşurarea evenimentului “Sărbătoarea Primăverii”. Suma alocată acestei manifestări va fi de maxim 40.000 de lei. Pentru ca începutul acestei primăveri să-l poată transforma în sărbătoare, municipiul Călăraşi şi-a propus ca acest eveniment, cu un buget la nivelul celui din anul precedent, respectiv 40.000 de lei, să aibă loc în acelaşi cadru festiv, competitiv şi atractiv ca şi la celelalte trei ediţii anterioare. Spectacolul a devenit deja tradiţional în municipiul nostru, şi atât elevii şi cadrele didactice, cât şi părinţii aşteaptă cu nerăbdare desfăşurarea lui. Dovada interesului o reprezintă însuşi numărul de 300 – 350 de elevi prezenţi, în fiecare an, la această manifestare. Evenimentul va avea loc în sala de spectacole “Barbu Ştirbei” a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi. Spectacolul va fi realizat cu participarea unităţilor de învăţământ din municipiul nostru, în baza parteneriatului existent între Primăria Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. La eveniment şi-au anunţat prezenţa aproximativ 350 de elevi din 22 de unităţi de învăţământ. Conform organizatorilor, spectacolul se va desfăşura în sistem competitiv, cu acordarea de premii în urma votului primit de la spectatori. Manifestarea se va organiza sub forma unei poveşti, cu participarea actorilor profesionişti în domeniul teatrului pentru copii (actori, costume, decoruri, materiale consumabile etc.). Suma de 40.000 de lei alocată va fi repartizată, după cum urmează: 4.000 de lei pentru afişe, diplome de participare, cartonaşe pentru votul în public; 2.000 de lei pentru aranjamente flori naturale; 12.500 de lei pentru premii acordate fiecărei unităţi de învăţământ participante; 5.000 de lei pentru tricouri inscripţionate acordate participanţilor; 1.000 de lei pentru premiu de popularitate (mascotă etc.) desemnat de public; 4.500 de lei pentru mascote mici (pentru fiecare participant); 10.000 de lei pentru servicii de spectacol şi teatru; 1.000 de lei însemnând alte costuri.

Comments

comments