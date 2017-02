Senatorul Filipescu anunţă aprobarea sprijinului financiar acordat copiilor navetişti

Senatorul PNL Răducu George Filipescu a anunţat aprobarea Legii nr. 587, prin care se acordă sprijin financiar copiilor care fac naveta către școală, prin scutirea integrală de la plata abonamentului pentru transportul rutier. „Deseori, ca om politic dar și ca președinte de Consiliu Județean, m-am confruntat, neputincios, cu deznădejdea unor părinți din satele noastre care nu mai puteau suporta și cheltuielile cu naveta copiilor, pentru a merge la școală. Solicitau sprijin financiar, sprijin care în mod legal nu putea fi acordat. Îmi amintesc că acum câţiva ani am plătit personal abonamentul pentru transportul rutier al unui copil care locuia într-un sat al județului și învăța la Liceul Economic din Călărași. Și iată că astăzi, în ședința Comisiei de dezvoltare regională a Senatului, la care am participat în calitate de secretar, am aprobat din toată inima Legea 587, prin care se acordă sprijin financiar copiilor care fac naveta către școală, prin scutirea integrală de la plata abonamentului pentru transportul rutier. Mă simt bine la gândul că mulți copii nu vor mai abandona școala, că au primit o șansă în plus pentru a deveni oameni educați și instruiți și datorită votului meu!”, a postat pe pagina sa de socializare, senatorul Răducu George Filipescu.

