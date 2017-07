Sfaturi de la poliţişti pentru călărăşenii care pleacă în concediu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pentru că suntem în perioada în care ne gândim la vacanţele în străinătate, în căutarea biletelor de avion ori de cazare de pe internet, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi vine cu un „pachet” de recomandări de care ar trebui să ținem cont cu toții.

Recomandăm celor care aleg să călătorească cu avionul spre vacanţă trebuie să se informeze cu atenţie cu privire la agenţia de la care cumpără bilete. Pentru un research atent, trebuie să ţineţi cont de câteva aspecte: evitaţi firmele care nu afişează date de contact complete (adresa, telefon, cod unic de identificare fiscală) şi care se rezumă la o simplă adresa de e-mail; este preferabil să cumpăraţi de la companii cunoscute sau cu care aţi mai avut anterior contacte comerciale şi despre care nu există comentarii negative ale altor clienţi pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor- examinaţi, aşadar, feedback-ul vânzătorului oferit de alţi cumpărători; accesaţi site-ul original direct şi nu prin link-uri primite prin e-mail; documentaţi-vă cu privire la obligaţiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar şi cu privire la obligaţiile vânzătorului. Recomandăm atenţie când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit pe internet: verificaţi întotdeauna dacă preluarea datelor se face prin protocol securizat (url-ul de tip https:// înseamnă protocol securizat, iar http:// e necriptat); refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN- este normal să vi se ceară codul CVV (format din trei sau patru cifre, inscripţionat pe card); este mai sigur să folosiţi un card de debit dedicat tranzacţiilor on-line, pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară achiziţiei; nu furnizaţi codul numeric personal, seria şi numărul de la cartea de identitate, paşaport sau permis de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informaţii. Rezervările de locuri pentru zboruri cu avionul se fac cu ajutorul sistemelor internaţionale computerizate de rezervări, care permit accesul agenţiei la baza de date a companiei şi rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea pasagerilor. Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea datei de plecare. Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la agenţie informaţii referitoare la preţul zborului (valabil la dată rezervarii), precum şi informaţiile referitoare la condiţii, restricţii şi reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.

foto: www.tribuna.ro

