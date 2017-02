Simona Maria Vlădica: “În ceea ce priveşte sănătatea, Călăraşiul are nevoie de centre de diagnostic şi tratament în fiecare comună”

Vlădica Simona Maria candidează pentru funcţia de senator al României din partea Partidului Mişcarea Populară Călăraşi. Pentru că vine din domeniul medical, fiind doctor în psihologie şi jurnalist în domeniul sănătăţii, printre proiectele Simonei Vlădica se numără şi îmbunătăţirea sistemului sanitar din Călăraşi prin crearea unor centre de diagnostic şi tratament în comunele judeţului nostru. Simona Vlădica ne-a relatat, în interviul de mai jos, care sunt proiectele care se regăsesc în programul său politic, dar şi motivele care au determinat-o să se înscrie în această competiţie. Mai mult decât atât, aceasta a susţinut că nu îi este teamă de bătălia politică, precizând că este o luptătoare, iar dacă va fi aleasă senator de Călăraşi, va face tot ce-i stă în putinţă pentru ca proiectele sale să se concretizeze şi să vină în sprijinul cetăţenilor judeţului nostru.

Cu ce gânduri aţi intrat în această competiţie politică pentru obţinerea postului de senator în Parlamentul României? Simona Vlădica: Am intrat în această bătălie cu gândul de a câştiga! Dacă nu aş fi convinsă că sunt o opţiune bună pentru electoratul din judeţul Călăraşi, evident că nu aş fi participat la această competiţie. Eu sunt o luptătoare dintotdeauna şi m-am hotărât să lupt şi acum, în această campanie electorală, pentru că foarte mulţi oameni nu sunt, în fapt, reprezentaţi în Parlamentul României. Foarte mulţi, aşa cum am auzit de la cetăţenii cu care am stat de vorbă până acum, au votat parlamentarii, după care nu i-au mai văzut la faţă timp de patru ani. Politica pe care o fac eu este o altfel de politică. Este o politică venită în sprijinul cetăţeanului, pentru că ceea ce văd pe teren, aici în judeţul Călăraşi, dar şi în toată ţara, trebuie să înceteze şi oamenii să aibă posibilitatea să muncească în condiţii decente, pe salarii suficiente. Nu trebuie să ne mai izgonim tinerii în străinătate la muncă, ci să îi determinăm şi să le prezentăm avantajele menite să îi ţină aici la noi acasă. Chiar am vorbit şi cu tineri care mi-au spus că dacă ar avea un salariu decent, ei ar reveni, după facultate, aici în Călăraşi şi ar munci aici. De ce aţi ales să candidaţi în judeţul Călăraşi? Ştiţi că întotdeauna în viaţă alegerile nu le facem singuri. A fost un cumul de momente, de evenimente, care m-au condus către acest judeţ în care am venit de foarte multe ori în ultimii ani, dar mai ales în ultima perioadă, când împreună cu soţul meu, chirurgul Laurenţiu Beluşică, ne-am implicat în ceea ce priveşte „resuscitarea” Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. Spun ne-am implicat pentru că eu am fost şi sunt alături de el întotdeauna în toate proiectele pe care le-a avut, la fel cum şi el este alături de mine în proiectele pe care le desfăşor eu si care implica domeniul lui de expertiza. Evident că el nu este implicat politic, dar acum mă susţine, asa cum este firesc, ca si soţ. Eu îl susţin ca un profesionist, cu o experienţă de peste opt – nouă ani în domeniul sănătăţii şi consider că am experienţa necesară pentru a-l ajuta cu un sfat, cu o idee, astfel încât să-l pot sprijini să pună în practică toate proiectele atât de necesare Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. În acest context, pot să vă spun că din punctul meu de vedere judeţul Călăraşi are foarte multe oportunităţi. Să nu uităm faptul că întotdeauna marile oraşe, care s-au dezvoltat foarte bine de-a lungul timpului, sunt oraşele care au avut ieşire la o apă. Acesta este şi cazul judeţului Călăraşi, in care, din păcate, acest avantaj nu a fost exploatat suficient în ultima vreme, iar aici mă refer la cele două porturi din Olteniţa şi Călăraşi, care nu sunt funcţionale şi care trebuie obligatoriu redeschise. Acesta este un proiect pentru care voi lupta să devină realitate într-un timp rezonabil. De asemenea, acest judeţ are foarte multe oportunităţi în ceea ce priveşte turismul. Eu sunt chiar mirată că nu am găsit căsuţe lacustre, pe malul braţului Borcea. Sunt atâtea zone sălbatice şi frumoase. Am văzut lacuri cu lebede, care ar trebui valorificate pentru că turismul înseamnă bani. De asta am venit aici pentru că vreau să facem multe lucruri bune, de care are nevoie acest judeţ. De ce Călăraşiul? Pentru că acest judeţ are un alt potenţial prin prisma faptului că este aproape de capitala României, de Aeroportul „Henri Coandă”. Dacă facem turism în judeţul Călăraşi, accesul turiştilor din străinătate se va face cu usurinta, fiind la doar 120 de km de aeroport. Tot pe malul braţului Borcea, eu văd un centru de balneo-fizioterapie unde pacienţii care necesita recuperare şi pensionarii care au atâta nevoie de tratamente să poate veni şi să-şi aline durerile. Este un proiect la care ţin foarte mult şi pentru care mă voi lupta să se realizeze. Care sunt principalele obiective care se regăsesc în programul dumneavoastră electoral? Eu vreau să aduc bani în buzunarele cetăţenilor din judeţul Călăraşi prin proiectele pe care le promovez. In primul rand trebuie să relansăm economia în judeţul Călăraşi. Oamenii care muncesc trebuie să câştige mai mult decât cei care nu muncesc. Eu personal sunt un om activ şi îmi doresc să înlăturăm lenea. Să îi determinăm pe oameni să vină la muncă, să-şi dorească să câştige mai mult decât un ajutor minim garantat. Să ofere condiţii mai bune copiilor lor. Eu am patru copii şi nu pot să nu mă gândesc la viitorul copiilor mei pe care-i vreau în această ţară. Nu pot să nu mă gândesc la viitorul tuturor copiilor din Călăraşi şi din toate judeţele, care trebuie să rămână şi să muncească aici la noi în ţară, ca viitori adulti. Sunt minţi sclipitoare, sunt copii buni, sunt tineri care trebuie să fie harnici şi să se implice. Dacă noi nu ne implicăm şi stăm doar şi ne exprimăm în continuu nemulţumirile, nu vom progresa. Trebuie să punem mâna şi să facem. Am urmărit activitatea dumneavoastră şi am observat că aţi mers în diferite comune din judeţul nostru. Aţi stat de vorbă cu oamenii şi aţi aflat care sunt doleanţele lor? Am fost în mai multe zone şi voi continua să merg peste tot. Am vorbit cu oamenii şi am constatat că aceştia sunt îngrijoraţi, în primul rând, de soarta pe care o au in ceea ce priveste terenurile agricole, de faptul că nu pot să facă faţă concurenţei din punct de vedere financiar. Atunci când se vinde un teren, ei nu au banii necesari să achiziţioneze acel teren. Creditele nu se dau aşa uşor cum s-ar crede pentru că mulţi dintre ei au PFA, veniturile lor limitate si insuficiente, iar banca nu le dă cât ar avea nevoie. Avem o mare problemă cu sistemul de irigaţii pentru că, dacă vremea ţine cu noi, agricultori obtin 10 tone de grâu, dacă nu, doar 8. În cazul acesta, sistemul de irigaţii trebuie adus în stare de funcţionare, astfel încât recolta să fie pe măsură. O altă problemă întâlnită în judeţ este legată de gunoi. Din păcate, sunt zone unde este foarte multă mizerie, dar sunt şi altele curate. Am înţeles că sunt proiecte, derulate pe fonduri europene cu acele gropi ecologice, de la Ciocăneşti şi Olteniţa, care urmează a fi implementate, numai că se pare că aici este o mare problemă cu modul in care va fi colectat gunoiul. Care sunt priorităţile pe care vi le-aţi propus să le realizaţi dacă veţi fi aleasă senator de Călăraşi? Toate domeniile sunt prioritare pentru că toate domeniile au legătură unele cu altele. Toată lumea spune că sănătatea şi educaţia sunt prioritare, dar cel puţin pe acelaşi palier trebuie să fie situată economia. Îmi doresc să relansăm economia din judeţul Călăraşi pentru că fără bani în buzunar nu putem face nimic. Eu vreau ca oamenii din acest judeţ să muncească în condiţii foarte bune şi pe bani foarte frumoşi. În acest fel vom putea face şi o educaţie de calitate, ne vom putea ocupa mai mult de sănătatea noastră. În ceea ce priveşte şcoala, avem o mare problemă privind abandonul şcolar şi soluţia găsită de noi pentru a-i ajuta şi a-i stimula pe părinţi să-şi lase copiii la şcoală ar fi crearea sistemului de after – school. Astfel, putem contribui la salariile dascălilor, care vor rămâne peste program şi vor face temele cu elevii şi, totodată, se va putea asigura o masă caldă la prânz. În ceea ce priveşte sănătatea, Călăraşiul are nevoie de centre de diagnostic şi tratament în fiecare comună. Aceste centre trebuie să aibă şi puncte de prim ajutor pentru că nu este normal ca oamenii din diferite comune, care nu au acces şi nu pot ajunge la Spitalul Judeţean Călăraşi, să nu poată beneficia de asistenţă medicală. Eu văd aceste centre de diagnostic şi tratament ca pe nişte unităţi medicale, unde fiecare pacient poate merge, poate face analize medicale, radiografii, ecografii si unde i se va pune un diagnostic. Medicii de acolo vor hotări dacă acel pacient trebuie să meargă la spital pentru a-şi continua investigaţiile sau poate rămâne acasă cu o medicaţie prescrisă de medicii din aceste centre. Se tot vorbeşte acum despre spitalele regionale, toată lumea vrea să facă spitale regionale. În aceste condiţii, îmi este imposibil să nu mă întreb cu cine populăm aceste spitale regionale, iar aici mă refer la cadrele medicale. Noi avem un deficit de cadre medicale atât de mare la nivel ţară, dar şi în judeţul Călăraşi, încât nu-mi pot imagina cine ar mai ajunge să lucreze şi în aceste spitale mari. Prin urmare, trebuie să regândim sistemul medical, dar cu cap, nu aşa cum s-a făcut până acum. Cum credeţi că va fi campania electorală? Eu îmi doresc ca toţi contracandidaţii mei să aibă înţelepciunea necesară şi să se gândească mai întâi de toate la cetăţenii din acest judeţ şi abia mai apoi la interesele personale şi la orgolii. În România se moare din cauza orgoliilor. Au murit tineri în cazul Colectiv doar pentru că unii, prea orgolioşi din fire, nu au recunoscut că avem nevoie de ajutor. Prin urmare, eu voi avea o campanie electorală, în care mă voi prezenta în faţa alegătorilor cu lucrurile pe care vreau să le fac. Îi invit pe contracandidaţii mei să vină şi dânşii cu proiecte constructive, să arătăm oamenilor ce vrem şi ce putem face astfel încât să le demonstrăm că suntem oameni serioşi şi că suntem oameni care dorim să muncim. Este timpul ca cetăţenii să ne ia la întrebări pe fiecare şi să ne întrebe ce am făcut noi în această viaţă din punct de vedere profesional până în prezent şi ce ne califică drept candidaţi şi câştigători în această campanie electorală. Vă este teamă de această bătălie politică? Nu-mi este teamă de bătălia politică şi consider că doar de bunul Dumnezeu trebuie să ne fie teamă. Mai mult decât atât, nu-mi este frică pentru că eu ştiu că îmi doresc cu adevărat să fac lucruri pentru oamenii acestui judeţ. Altfel nu aş fi intrat în competiţie. Eu am făcut şi până acum foarte multe lucruri pentru foarte mulţi oameni, pentru pacienţii din România. Prin urmare, nu văd de ce acum nu aş putea să fac şi mai multe, la un nivel şi mai mare pentru cetăţenii acestui judeţ şi pentru România. Un mesaj pentru călărăşeni Să lupte alături de mine pentru ca noi şi copiii noştri să avem o viaţă mai bună chiar aici, la noi acasă!

Wholesale Discount NBA Jerseys who had 115 yards passing and 76 rushing yards. Brown, „I said, At the age of 17,Car care tips for teens and first For any driver too. will have qualified ER medics on standby.

Televisa said. „Couldn’t find The film was shot ray ban outlet in and around Las Vegas. and a serving of onions has 1 gram of carbohydrates. Agnew replica oakleys handcuffed the deputy to the fence. The concluding section offers an affirmation gafas ray ban of Christian faith and glimpses of Revelation. Ted Kravitz: „I can only imagine that this tactic has worked for Christian Horner and Helmut Marko in the past.No matter what signals to troubles, Because of this, Not a little group wedding strap.

Comments

comments