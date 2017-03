Simona Vlădica a reuşit să aducă bucurie în sufletul persoanelor de la centrul din Ciocăneşti

Pentru că a fost 8 Martie, ziua în care toate femeile ar trebui să fie sărbătorite şi răsfăţate cu mici atenţii, fosta candidată a PMP Călăraşi pentru Senat, prof. Simona Vlădica, a organizat o acţiune umanitară la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti. Simona Vlădica le-a oferit tuturor persoanelor din cadrul centrului coşuleţe cu flori şi ciocolate, pentru ca acestea să simtă măcar puţin din bucuria zilei de 8 Martie, dar şi cea a zilei de 9 Martie, atunci când bărbaţii sunt sărbătoriţi.

Prof. Simona Vlădica a reuşit joi, 9 martie a.c., să aducă bucurie în sufletele tuturor persoanelor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti. Aceasta le-a dăruit bătrânelor de aici, dar şi celorlalte femei, coşuleţe cu flori şi ciocolate, pentru ca ele să simtă din plin că sunt sărbătorite la început de primăvară. De asemenea, nici bărbaţii nu au fost daţi la o parte, aceştia primind din partea iniţiatoarei acţiunii ciocolate şi multe urări de sănătate şi zile liniştite. Simona Vlădica a stat de vorbă cu beneficiarii centrului, le-a ascultat poveştile lor de viaţă, dar şi problemele de sănătate cu care aceştia se confruntă şi le macină sufletele. În ciuda vârstei şi a faptului că unii sunt departe de familii şi stau într-un centru de asistenţă, bătrânii au avut puterea să-şi arate zâmbetele pe chipurile lor brăzdate de timp şi suferinţă şi să-i mulţumească Simonei Vlădica pentru gestul său. “Astăzi (n.r. – joi, 9 martie), am trăit bucuria de a fi în mijlocul celor care au atâta nevoie de dragostea noastră, de o frântură din timpul nostru cel preţios. Am sărbătorit Ziua Bărbatului şi Ziua Femeii (cu o zi întârziere) printr-o campanie umanitară derulată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, un centru ce oferă servicii de îngrijire, găzduire şi recuperare a persoanelor cu dizabilităţi. Le-am oferit coşuleţe cu flori tuturor doamnelor din centru cu ocazia zilei de 8 Martie şi mici atenţii domnilor de Ziua Bărbatului, sărbătorită pe 9 martie. Astăzi, am văzut bucuria pe chipurile celor peste o sută de beneficiari ai acestui centru. Toţi aceşti oameni au fost extrem de fericiţi, s-au simţit sărbătoriţi şi importanţi. Am stat de vorbă cu aceşti oameni necăjiţi şi bolnavi şi am încercat să le aduc cât de puţin zâmbetul pe buze. Este extraordinară munca pe care conducerea centrului o depune zi de zi! Vă felicit oameni buni! Am fost impresionată de ceea ce am văzut la acest centru. Aici se munceşte. Aici se vede că se munceste cu drag. Vă invit şi pe voi, dragi prieteni, să faceţi câte o faptă bună, cât de mică este ea, oricând aveţi ocazia! Iar dacă ocazia nu există, creaţi-o voi. Sunt convinsă că răsplata se va întoarce din privirile celor asupra cărora vă veţi apleca ochii. Mulţumesc celor care astăzi au ales să fie alături de mine în această acţiune!”, a menţionat prof. Simona Vlădica. Totodată, la această acţiune a participat şi directoarea centrului, Cornelia Cristina Toma, care s-a bucurat de iniţiativa Simonei Vlădica, de a-i face pe beneficiari fericiţi la început de primăvară. „Astăzi (n.r. – joi, 9 martie) a fost o zi în care ne-am simțit și noi, salariații, dar şi beneficiarii, femei sau bărbaţi, pentru că cineva s-a gândit la noi. Aceștia au fost încântați de darul material, dar mai mult de vocea caldă şi prietenoasă a doamnei Simona Vlădica, ce a pătruns în inimile beneficiarilor! Îi mulţumim doamnei Vlădica pentru gestul său şi că a reuşit să aducă un zâmbet pe chipul tuturor beneficiarilor şi angajaţilor din centrul nostru”, a precizat directoarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocaneşti, Cornelia Cristina Toma.

