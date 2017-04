Simularea examenului de admitere la Facultatea de Medicină „Carol Davila” va avea loc pe 20 mai

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Societatea Studenților în Medicină din București, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, a anunțat organizarea celei de-a VIII-a ediții a simulării oficiale a examenului de admitere la Facultatea de Medicină, care se va desfăşura în data de 20 mai 2017.

Proiectul “Simularea Examenului de Admitere” a început în anul 2009, la inițiativa studenților Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” și, în scurt timp, a devenit un proiect emblematic în Societatea Studenților în Medicină din București, care își propune să vină în sprijinul elevilor ce se pregătesc în vederea susținerii examenului de admitere la Facultatea de Medicină, oferindu-le posibilitatea de a participa la un examen organizat în condiții asemănătoare cu admiterea propriu-zisă. Prin intermediul acestuia, elevii își pot testa nivelul de cunoștințe acumulate și se pot familiariza totodată cu atmosfera și condițiile de examen, verificându-și capacitatea de a se adapta și de a rezolva cerințele în timpul alocat și în condițiile presiunii și emoțiilor aferente oricărei evaluări oficiale.

De-a lungul timpului, proiectul s-a dovedit a fi o experiență extrem de utilă pentru viitorii studenți, fapt observabil prin creșterea exponențială a numărului de participanți de la un an la altul. Astfel, în anul 2009, Societatea Studenților în Medicină din București a întâmpinat în cadrul Simulării Examenului de Admitere 400 de elevi de clasa a XII-a. În anul 2016, aproximativ 2.300 de elevi au participat la Simulare.

Dincolo de latura academică, în cadrul simulării se organizează o serie de evenimente non-formale precum turul facultății, târguri de prezentare și alte activități, iar cu această ocazie elevii își pot cunoaște viitorii colegi, care le vor vorbi despre posibilitățile de implicare în activități de voluntariat în timpul studenției și despre viața de medicinist la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”.

Pentru mai multe informații referitoare la înscriere, puteți accesa site-ul http://ssmb.ro/simulare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.