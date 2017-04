Situaţia Spitalului Judeţean, prezentată secretarului de stat, Raed Arafat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

O delegație a Consiliului Județean Călărași, condusă de președintele Vasile Iliuţă, a purtat vineri, 31 martie, discuții cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. “Domnului ministru i s-au prezentat date referitoare la situația Spitalului Județean Călărași, lista cu investițiile care urmează a se derula în domeniul sanitar local şi informații cu privire la personalul medical de care avem urgentă nevoie. Întâlnirea reprezintă un pas important pentru județul nostru şi pentru toți călărăşenii care aşteaptă o schimbare în bine la Spitalul Județean”, a postat președintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.

În momentul de faţă, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi se află într-o situaţie dificilă, de la lipsa medicilor specialişti, care face imposibilă derularea în bune condiţii a gărzilor, până la lipsa unei conduceri capabile să ia decizii care să aducă lucrurile în spital pe făgaşul normal.

În plină perioadă de contractare a serviciilor medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi, Spitalul de Urgenţă a rămas fără conducere. La începutul lunii martie, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a găsit pe birou demisiile lui Silviu Didilescu, managerul unităţii sanitare, şi a lui Marius Militaru, preşedintele Consiliului de Administraţie al instituţiei de sănătate. Mai mult, spitalul a rămas şi fără director economic, după demisia Niculinei Chivulescu. Conducerea Consiliului Judeţean a găsit o soluţie de moment prin numirea lui Adrian Comşa în funcţia de manager interimar, pentru a trece cu bine perioada de contractare. Mandatul de manager a lui Comşa expiră la jumătatea lunii aprilie, iar preşedintele Consiliului Judeţean va fi pus iar în situaţia de a numi un nou manager. Într-o astfel de împrejurare este greu de înţeles de ce postul de manager nu este scos la concurs pentru a fi ocupat de o persoană competentă şi se preferă varianta interimatului care până acum s-a dovedit a fi un eşec total.

Pentru a afla situaţia existentă în Spitalul Judeţean, luna trecută, la Călăraşi a venit şi ministrul Sănătăţii, Florian Bodog. Acesta a promis că va sprijini autorităţile locale pentru a găsi medici care să profeseze la Călăraşi. Dacă nu se va găsi o soluţie pentru acoperirea deficitului de medici, Spitalul Judeţean Călăraşi riscă să fie declasificat de la gradul III la gradul IV bazal, din cauza lipsei gărzilor pe anumite secţii. În momentul de faţă, ordinul de declasificare a spitalului este suspendat de instanţă până la pronunţarea sentinţei finale în procesul intentat Ministerului Sănătăţii. În acest proces, instanţa urmează să se pronunţe în data de 12 aprilie 2017.

