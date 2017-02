Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi se confruntă cu un uriaş deficit de medici

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi se confruntă cu un uriaş deficit de medici. În cadrul unei conferinţe de presă, managerul unităţii sanitare, Silviu George Didilescu, a declarat că medicii reprezinţă doar 10% din personalul angajat în momentul de faţă. Cel mai grav este că Secţia Anestezie Terapie Intensivă (ATI) este cea mai grav afectată de lipsa medicilor. Managerul Silviu George Didilescu a precizat: “După cele două luni de la preluarea mandatului, pot să spun că am reuşit să fac o radiografie a spitalului, a problemelor existente. Ne pregătim punctual pentru reorganizare. Lucrăm pe organigrama spitalului, fără rezultate dezastruoase. În următoarea lună vrem să lucrăm pe structura spitalului, care va trebui să fie aprobată de Consiliul Judeţean şi Ministerul Sănătăţii. Toate acestea în vederea contractării cu Casa de Asigurări de Sănătate ce va avea loc, cel mai probabil, la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie”. În ceea ce priveşte deficitul de medici, Didilescu a mai spus: „Una dintre gravele deficienţe ale spitalului este că personalul medical superior este la nivel de 67 de persoane angajate, ceea ce la un grad de angajare de 700 de persoane este sub 10%. În mod normal un spital, ca să funcţioneze, trebuie să aibă cel puţin 15% personal superior. E un grav deficit şi asta se vede şi în activitatea spitalului. Sunt secţii care funcţionează, nici nu mai pot să spun, în regim de avarie. Există un singur doctor pe secţie. Cel puţin la ATI nu are rost să vă spun, că avem secţia cu cel mai grav deficit. Fără ATI nu se pot desfăşura activităţile chirurgicale. Aici am găsit o chestie inedită pentru că pot veni medicii bulgari. Salariul mărit a creat o altă problemă. Salariile s-au mărit şi la Bucureşti. De ce să vii la Călăraşi când primeşti la Bucureşti un salariu de 2.000 de euro în mână? Am făcut două angajări, un medic chirurg şi un medic ginecolog şi urmează şi un medic de laborator. Noi scoatem lună de lună la concurs posturile vacante. Sunt în discuţii, am întins antenele peste tot şi avem promisiuni. Sunt câteva secţii care chiar sunt în avarie. De exemplu, Ginecologia unde existau trei medici care făceau de gardă o zi da, două nu. Chirurgia este singura secţie unde nu avem deficit. În rest avem un deficit mare pe toate secţiile. Secţii cu un singur medic Neonatologie, Cardiologie, Oncologie, Geriatria şi Reumatologia”. În ceea ce priveşte activitatea derulată de managerul Didilescu de la preluarea mandatului, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat: “De la preluarea mandatului de către domnul Didilescu, au existat mai multe nemulţumiri şi încă există. Împreună încercăm să consolidăm, să recredibilizăm şi să aducem spitalul într-o normalitate încât călărăşenii care ajung în spital să fie mulţumiţi. Cred că împreună vom reuşi ca în termen de jumătate de an să reorganizăm spitalul”.

