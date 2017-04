Sportivii călărăşeni au obţinut 28 de medalii la Campionatul Naţional Şcolar – Cupa României la karate do

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 8 aprilie 2017, cluburile sportive Seijitsu Călăraşi şi Kenshin-Do Lehliu au participat cu 18 sportivi la Campionatul Naţional Şcolar – Cupa României la karate do, ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov. Competiţia a fost organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în parteneriat cu Primăria Oraşului Măgurele şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Ilfov, cu sprijinul Facultăţii de Fizică Măgurele din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Karatiştii de la cluburile sportive Seijitsu Călăraşi şi Kenshin-Do Lehliu s-au întors acasă weekendul trecut cu medalii de aur, bronz şi argint, de la Campionatul Naţional Şcolar – Cupa României la karate do, ediţia a VIII-a. Astfel, în cadrul acestei competiţii, CS Seijitsu Călăraşi a participat cu 11 karatişti, iar CS Kenshin-Do Lehliu a fost reprezentat de şapte sportivi. La Campionatul Naţional Şcolar – Cupa României la karate do, au fost prezenţi în total 200 de sportivi de la următoarele cluburi şi palate ale copiilor: Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov, Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea, Clubul Copiilor Sector 5 Bucureşti, Clubul Copiilor Roşiorii de Vede, Clubul Sportiv Seijitsu Călăraşi, Clubul Sportiv Kenshin Do Lehliu Săpunari, ISKF Braşov, Clubul Shogun Bucureşti, Clubul Copiilor Pucioasa, Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazu” Pucioasa şi Clubul Helmar 54 Ak . Coordonatorul şi organizatorul competiţiei a fost sensei prof. Stan Mândroasa, de la Cercul de Arte Marţiale de la Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov. În cadrul acestui campionat, sportivii de la Seijitsu Călăraşi au câştigat şapte medalii de aur, patru de argint şi cinci de bronz, iar karatiştii de la Kenshin-Do Lehliu au câştigat două medalii de aur, patru de argint şi şase de bronz. “Cu această ocazie, doresc să mulţumesc pentru invitaţia la această competiţie domnului profesor sensei Stan Mândroasa de la Palatul Copiilor Ilfov, şi, nu în ultimul rând, părinţilor copiilor din ambele cluburi care ne sunt alături de fiecare dată. În prezent, ambele cluburi se pregătesc pentru competiţia de la Chitila, ce va avea loc în data de 6 mai 2017. Cei interesaţi să practice această frumoasă artă marţială pot veni în Călăraşi la sala de sport a Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’. În zilele de luni şi vineri, în intervalul orar 16:30 – 18:00, se desfăşoară pregătirea pentru începători şi între orele 18:00 şi 19:30 are loc pregătirea pentru avansaţi, iar miercuri, în intervalul orar 16:30 – 18:00 se efectuează antrenament pentru ambele grupe. Tot în cadrul cluburilor se mai fac şi ore de tae bo şi step aerobic, miercuri, între orele 18:10 şi 19:10, şi duminică, în intervalul ora 16:00 – 17:00. Pentru relaţii suplimentare, puteţi apela numărul de telefon 0737/406.199”, a precizat preşedintele/instructor al CS Seijitsu Călăraşi, Gheorghiţă Mirea, 3 Dan Karate-Do Shotokan.

Medaliaţii Clubului Sportiv Seijitsu Călăraşi sunt următorii: Cătălina Panait – locul I kata şi locul I kumite; Lorena Ichim – locul III kata şi locul I kumite; Elisa Secăreanu – locul III kata şi locul I kumite; Ingrid Savu – locul I kata; Mihai Vlada – locul I kata; Fabian Mesca – locul I kata; Sabrina Bucur – locul II kata şi locul III kumite; Alexia Drăgan – locul III kata şi locul II kumite; Ana-Maria Tănase – locul II kumite; David Stoian – locul II kata; Mirea Gheorghiţă – locul III kata.

Medaliati Clubului Sportiv Kenshin-Do Lehliu sunt următorii: Ioana Voicu – locul I kata şi locul III kumite;

Robert Niţă – locul I kata şi locul III kumite; Mihaela Cristina Tudor – locul III kata şi locul II kumite; Daniel Stan – locul II kata şi locul III kumite; Denisa Sârbulescu – locul III kata şi locul III kumite; Lorena Iorga – locul II kata; Beatrice Georgescu – locul II kata.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments