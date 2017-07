Sprijin pentru şomerii care doresc să se angajeze în Uniunea Europeană

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“Reactivate” este un proiect deschis persoanelor aflate în șomaj în vârstă de peste 35 de ani și a angajatorilor cu nevoi de recrutare din toate țările Uniunii Europene (UE).

“Reactivate”, programul de mobilitate profesională îi ajută pe cetățenii cu vârsta de peste 35 de ani să-și găsească un loc de muncă, un stagiu sau un post de ucenic în altă țară din UE și acordă sprijin angajatorilor pentru găsirea de forță de muncă calificată. Scopul programului este să găsească oferte de muncă remunerată din toată Europa pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, dar mai ales pentru șomeri. Ofertele de muncă și posturile de ucenici trebuie să aibă o durată minimă de şase luni (pentru stagii se pot aplica și perioade mai scurte). Proiectul susține mobilitatea europeană și recrutările durabile cu condiții de muncă echitabile. Pachetul de servicii de mobilitate include sprijin financiar pentru interviu, relocare (individuală sau împreună cu membrii familiei), curs de limbă străină și recunoașterea calificărilor. Persoanele care obțin un loc de muncă într-o firmă cu cifră de afaceri mare (cum ar fi în vânzări sau telemarketing) nu pot beneficia de subvențiile acordate prin acest proiect. Cu ajutorul programului “Reactivate” puteți primi informații și asistență pentru căutarea unui loc de muncă, găsirea candidaților potriviți și recrutare. De asemenea, puteți fi considerat eligibil pentru sprijin financiar pentru prezentarea la un interviu în străinătate, precum și pentru a acoperi costuri pentru cursuri de limbă, recunoașterea calificărilor sau mutarea în țara de destinație. Dacă aveţi peste 35 de ani, sunteţi cetăţean şi rezident legal al unui stat membru al UE, sunteţi dornic să găsiţi un loc de muncă sau o oportunitate de formare în țara dumneavoastră şi sunteţi dispus să vă mutați și să lucrați în alt stat, atunci programul “Reactivate” ar putea fi soluția pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații vă puteți adresa consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași sau puteți consulta pagina EURES România dedicată proiectului: www.eures.anofm.ro/reactivate.php.

