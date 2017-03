Străzile Bucureşti şi Progresul, închise pentru lucrări/Varianta Nord încă aşteaptă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Străzile Bucureşti şi Progresul au fost închise astăzi, pe anumite tronsoane de drum, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii. Astăzi, în jurul orei 10:00, poliţiştii de la Poliţia Locală blocau accesul pe cele două străzi pentru buna derulare a lucrărilor. Pe strada Progresul vor fi efectuate lucrări de modernizare, cu termen de finalizare în câteva luni. Cu două străzi principale închise în acelaşi timp, traficul devenise de coşmar în zona 5 Călăraşi.

Rocadei (Varianta Nord) este cea mai distrusă stradă din municipiul Călăraşi. Adevărate cratere au apărut în mijlocul străzii făcând traficul aproape imposibil. Revenim cu amănunte.

