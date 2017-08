Tânăr beat, drogat şi fără permis, prins conducând cu viteză excesivă pe A2

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Călărași şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călărași efectuează cercetări pentru trafic de droguri de risc față de un bărbat care a condus un autovehicul pe A2 fără să posede permis și fiind sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Acesta a fost arestat preventiv.

În seara de 8 august 2017, polițiștii Biroului de Poliţie Autostrada A2 au depistat un

bărbat de 34 ani din București, după urmărirea autovehiculului în care se afla și circula

cu viteză excesivă la km. 99.

În mașina, în care se mai afla un alt tânăr de 23 ani, din București, au fost depistate un

recipient din sticlă ce conținea 12 grame cannabis, o pipă cu fragmente de drog şi un

cântar de precizie, utilizat la porţionarea şi comercializarea drogurilor.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii de Serviciului de Combatere a Criminalităţii

Organizate din Călărași şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Călărași, din anchetă

rezultând indicii că persoanele în cauză ar fi consumat băuturi alcoolice și droguri de

risc pe Litoral, iar apoi ar fi plecat spre municipiul București, autoturismul fiind condus

de bărbatul de 34 ani, care nu poseda permis de conducere.

În urma efectuării analizelor toxicologice asupra mostrelor de sânge recoltate de la cel

care a condus mașina, s-a constatat că avea o alcoolemie de 2,60 g/l alcool pur în sânge.

Acesta a fost reținut de procurorii D.I.I.C.O.T. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic

de droguri de risc, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi sub

influenţa unor substanţe psihoactive şi conducerea unui autovehicul fără permis de

