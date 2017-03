Tehnica de intervenţie a pompierilor, expusă în Piaţa Big

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sâmbătă, pe 1 aprilie, lângă Piaţa Big din zona Orizont, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi îşi vor sărbători ziua în mijlocul comunuităţii, iar cei prezenţi se vor bucura de o serie de instruiri, manifestări şi exerciţii demonstrative. În cinstea Zilei Inspectoratului, pompierii călărăşeni din toate subunităţile inspectoratului vor desfăşura activităţi de prezentare tehnică de intervenţie şi de distribuire a unor pliante cu caracter informativ preventiv în locurile cu aglomerări de persoane din localităţile. La Călăraşi, pe 1 aprilie, în Piaţa Big din municipiul reşedinţă de judeţ, pompierii militari vor expune cea mai nouă tehnică de intervenţie, autospecialele şi echipamentele pe care salvatorii le folosesc zi de zi la intervenţii pentru salvarea vieţii şi pentru protejarea bunurilor comunităţilor şi a cetăţenilor.

„Cadrele Inspecţiei de Prevenire vor fi deasemenea alături de călărăşeni în piaţa Big pe 1 Aprilie, unde vor instala şi un punct mobil de informare, prilej cu care vor intra în contact cu cetăţenii şi le vor distribui acestora ghiduri şi pliante de informare preventivă”, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al I Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, plutonier adjutant Ovidiu Tătăranu.

