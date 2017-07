Ţigări de contrabandă, confiscate de la o femeie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Călărași au prins, în dimineața zilei de miercuri, 19 iulie 2017, pe o femeie în vârstă de 45 de ani, care deținea în vederea comercializării 300 de pachete cu țigarete de contrabandă. Aceasta se afla pe strada Ştirbei Vodă, din Călărași, în fața unui imobil, iar țigaretele erau ascunse într-o lenjerie. Oamenii legii au dispus confiscarea bunurilor deținute ilegal și au demarat cercetările în cadrul dosarului penal întocmit în cauză.

