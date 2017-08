Tinerii călărăşeni îşi pot găsi un loc de muncă în străinătate prin schema de mobilitate „Your first EURES job”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“Your first EURES job” este o schemă de mobilitate a locurilor de muncă din Uniunea Europeană, care îşi doreşte să ajute tinerii din Europa să îşi găsească un loc de muncă sau oportunităţi de instruire la locul de muncă într-un alt stat membru plus Norvegia sau Islanda şi să ajute angajatorii să gasească lucrători tineri calificaţi din alte ţări.

În cadrul acestui program, serviciile naţionale de ocupare şi Reţeaua EURES oferă servicii de mobilitate a locurilor de muncă personalizate, eficiente şi integrate, pe canale multiple, destinate să răspundă nevoilor individuale ale tinerilor care întâmpină dificultăţi privind ocuparea și mobilitatea locurilor de muncă și ale angajatorilor care întâmpină dificultăţi în ocuparea locurilor de muncă greu de ocupat și/sau angajarea de personal din străinătate prin furnizarea de: informații, recrutare, mediere, plasare şi finanțare. Eligibili pentru a beneficia de sprijin prin acest proiect sunt cetăţenii Uniunii Europene şi cei ai Norvegiei şi Islandei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care trăiesc în orice stat membru al UE sau Norvegia şi Islanda. Toți angajatorii legal înfiinţaţi în țările Uniunii Europene, Norvegia sau Islanda, care oferă contracte cu o durată de cel puțin şase luni (trei luni pentru stagii), cu condiția ca salariile și condițiile de muncă să fie în conformitate cu legislația națională. Pentru tineri, schema de mobilitate oferă cursuri de limbă sau alte forme de instruire. De asemenea, acoperă cheltuielile de transport pentru tinerii care aplică pentru locuri de muncă sau stagii, permiţându-le să participe la interviuri şi să se instaleze în altă ţară membră UE pentru a începe lucrul la noul loc de muncă. Pachetul pentru mobilitate, include şi alte măsuri pentru sprijinul tinerilor, cum ar fi subvenţia suplimentară pentru relocare, subvenţia pentru stagiari şi sprijinul financiar pentru recunoaşterea calificărilor. Pentru angajatori, companiile cu până la 250 de angajaţi pot aplica pentru sprijin financiar pentru costul instruirii noilor angajaţi, stagiari sau ucenici şi pentru a îi ajuta pe aceştia să se integreze. Pentru a participa în cadrul proiectului Your first EURES job este necesar ca persoana să se înregistreze pe platforma EUJOB4EU accesând link-ul: http://www.yourfirsteuresjob.eu/login.

În cazul unui angajator, personalul EURES îl va contacta pentru a-i oferi sprijin pentru definirea ofertelor de muncă şi, de asemenea, servicii de recrutare şi mediere. În cazul unui tânăr în căutarea unui loc de muncă, acesta va fi contactat indiferent dacă există sau nu o ofertă pentru un loc de muncă/stagiu care să corespundă profilului lui.

Contact şi link-uri

Website: http://www.yourfirsteuresjob.eu

Email: yfej@anpal.gov.it

Facebook: Your first EURES Job 5.0

Twitter: @yfEURESjob

