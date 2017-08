Tinerii instituţionalizaţi la Centrul SERA, informaţi despre munca nedeclarată

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 26 iulie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) au organizat o întâlnire cu tinerii care au vârste peste 15 ani, instituţionalizaţi la Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie SERA Călăraşi.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate următoarele aspecte: dezavantajele muncii nedeclarate; principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă şi principalele reglementări privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. La acţiune au participat directoarea adjunctă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, Lavinia Grosu, reprezentanţi ai Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie SERA Călăraşi, respectiv Ionuţ Pătru – coordonator centru, Camelia Sorc – educator SDDVI (n.r. – Serviciul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă), şi Afrodita Vărăşteanu – educator SDDVI, precum şi preotul Costin Avram.

Acest eveniment a avut loc în cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, ce se desfăşoară în perioada 14 iunie – 31 august 2017.

