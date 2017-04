Toţi managerii Spitalului Judeţean s-au plâns de lipsa medicilor, însă posturile nu au fost scoase niciodată la concurs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De-a lungul timpului, toţi managerii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi s-au plâns de lipsa medicilor specialişti, însă posturile nu au fost scoase niciodată la concurs. În prezent sunt aproximativ 40 de posturi vacante pentru medici în cadrul Spitalului Judeţean. “În urmă cu ceva timp, am întrebat conducerea spitalului când au fost aceste posturi scoase la concurs şi mi-a răspuns: ‘Niciodată’. Este ceva anormal, pentru că dacă vrei să îţi vină oameni în spital, trebuie să scoţi posturile la concurs. Ceea ce s-a şi întâmplat. În momentul de faţă au fost scoase toate posturile la concurs. Înainte exista o teorie: mai întâi găseam omul, apoi era scos postul la concurs. Era noaptea minţii. Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Valentin Barbu, în cadrul unei conferinţe de presă. O altă anomalie întâlnită în Spitalul Judeţean o reprezintă lipsa listei cu investiţiile necesare în spital. De asemenea, foştii manageri ai unităţii spitaliceşti s-au plâns, ani la rând, de lipsa aparaturii sau a dotărilor necesare, însă nimeni nu s-a îndeletnicit să facă o listă cu investiţii şi să o trimită la Ministerul Sănătăţii. Astfel, la începutul acestui an, ministerul nu a primit nicio solicitare de fonduri din partea Spitalului Judeţean Călăraşi. “Pe lângă lista cu investiţii necesare la Spitalul Judeţean, principala noastră preocupare este să aducem medici tineri pentru a putea funcţiona. Dacă instanţa va decide că rămânem la gradul IV, trebuie să aducem medici pentru asigurarea gărzilor obligatorii, pentru a fi reclasificaţi la gradul III. Medicii tineri au început să vină. Avem doi medici noi la Secţia Obstetrică -Ginecologie care au venit şi sunt salariaţi ai spitalului, încă doi medici ATI vor veni de asemenea ca angajaţi ai spitalui şi nu doar pentru gărzi. Dr. Ispas a promovat examenul şi va profesa ca medic oftalmolog la Călăraşi”, a mai precizat vicepreşedintele Barbu. Pentru a reglementa situaţia la spital, în acest moment se pare că se doreşte organizare unui concurs, într-un timp cât mai scurt posibil, pentru ocuparea funcţiei de manager.

