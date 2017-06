Tragedie pe râul Argeş/ Doi copii şi-au pierdut viaţa la scăldat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Olteniţa a fost solicitat să intervină pentru căutarea doi copii, care s-au înecat în râul Argeş. Operațiunile de căutare a celor doi copii înecați în râul Argeş au durat aproximativ trei ore, aceştia fiind găsiți în jurul orei 16.30, fără șanse de a mai fi resuscitați.

În data de 25 iunie 2017, în intervalul orar 15.00 -18.00, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de pompieri Olteniţa au fost solicitaţi, prin intermediul apelului unic de urgenţă 112, să acţioneze pe râul Argeş, în dreptul localităţii Curcani, pentru căutarea a două persoane de sex masculin în vârstă de 8 ani, respectiv 10 ani, despre care mai multe persoane spuneau că s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat la câțiva metri de mal. Pompierii militari au intervenit cu o barcă pneumatică, cange, cordiţe şi ancore şi au desfăşurat operaţiuni de căutare – salvare a persoanelor timp de aproximativ trei ore. La ora 16.24 a fost găsit de către pompierii militari trupul celui mai mic dintre cele două victime, Gabriel N., în vârstă de 8 ani, iar patru minute minute mai târziu, la ora 16.28, al aproximativ 30 de metri de locul unde a fost descoperit trupul primului copil a fost găsit şi extras din apă şi trupul neînsufleţit al celui de-al doilea copil, Ionuţ T., în vârstă de 10 ani.

